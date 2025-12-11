Tras 16 meses clandestina, Machado reaparece en Oslo: “Venezuela ya ha sido invadida”

María Corina Machado reapareció este jueves en Oslo, en su primera actividad pública desde enero de este año. La líder opositora venezolana, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz, ofreció una conferencia de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la que afirmó tener “mucha esperanza” de ver a Venezuela “libre” y de poder recibir nuevamente a quienes han debido huir del país.

La dirigente llegó a Noruega la noche del miércoles, pocas horas después de la ceremonia de entrega del Nobel, que fue recibida por su hija Ana Corina Sosa. En su intervención, Machado agradeció el reconocimiento como un tributo al pueblo venezolano y aseguró que es “solo una de entre los millones de personas que conforman un movimiento por la democracia”.

Uno de los momentos más tensos de la conferencia se produjo cuando fue consultada por su posición frente a una eventual intervención militar de Estados Unidos. Machado respondió con una frase que marcó la jornada: “Venezuela ya ha sido invadida”. A continuación, detalló que en el país “tenemos agentes rusos, tenemos agentes iraníes. Tenemos grupos terroristas como Hezbolá y Hamás operando libremente con el beneplácito del régimen. Tenemos a la guerrilla colombiana, los carteles de la droga, que han tomado el control del 60% de nuestra población”. Según su diagnóstico, estas organizaciones no solo participan del narcotráfico, sino también de trata de personas y redes de prostitución, lo que —advirtió— convierte a Venezuela en “el centro criminal de las Américas”.

Machado sostuvo que el régimen de Nicolás Maduro se mantiene gracias a “un fuerte sistema de represión” financiado con recursos provenientes del tráfico de armas y del petróleo. “Cuando esos flujos se debiliten, el régimen se terminará, porque eso es lo que le queda”, afirmó, pidiendo a la comunidad internacional —y particularmente a Noruega— ayuda para interrumpir esos ingresos y visibilizar la situación venezolana.

El primer ministro Støre respondió señalando que “en Venezuela tenemos una situación donde un régimen autoritario combate a su propia gente, con millones de refugiados”, y remarcó que su país respeta tanto la voluntad de los venezolanos como el derecho internacional.

La llegada de Machado a Oslo estuvo rodeada de incertidumbre, luego de que el martes se suspendiera la rueda de prensa prevista y de que no pudiera asistir a la ceremonia del Nobel. Tras 16 meses en la clandestinidad, evitó entregar detalles de su salida de Venezuela, aunque expresó su gratitud hacia “todos los hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas” para hacer posible su viaje. “Fue una experiencia, pero mereció la pena”, dijo, visiblemente emocionada.

Uno de los momentos más íntimos de su relato se produjo al recordar el reencuentro con sus hijos: “No pude dormir repasando el instante en el que volví a verlos. Durante semanas pensé a cuál abrazaría primero o si abrazaría a los tres a la vez. Fue uno de los momentos más espirituales de mi vida”.

Machado aseguró que el Gobierno venezolano no supo dónde estuvo escondida durante este periodo. “Si lo hubieran sabido, habrían hecho todo para impedir que yo viniera aquí”, señaló. También afirmó que, si Maduro continúa en el poder cuando regrese al país, volverá a entrar sin ser detectada: “Tenemos maneras de hacerlo y nos ocupamos de ello”.

Antes de reunirse con Støre, la opositora visitó el Parlamento noruego, donde reiteró que el mundo “apoya a la oposición venezolana” y expresó su deseo de regresar pronto a su país para compartir el Nobel “con todos los venezolanos que han resistido”.