2025: el año más inquietante que ha visto un corresponsal tras cubrir más de 40 guerras

En un acto televisado posterior, afirmó que “no habrá ninguna operación si nos tratan con respeto, si respetan nuestros intereses tal y como nosotros siempre hemos intentado respetar los suyos”.

Dejando a un lado la Guerra Fría, la mayoría de los conflictos que he cubierto a lo largo de los años han sido de pequeña escala: desagradables y peligrosos, sin duda, pero no lo suficientemente graves como para amenazar la paz del mundo entero. Algunos conflictos, como el de Vietnam, la primera Guerra del Golfo y la guerra de Kosovo, parecían en ocasiones que podían derivar en algo mucho peor, pero nunca fue así.

Las grandes potencias estaban demasiado nerviosas ante el peligro de que una guerra convencional y localizada se convirtiera en una guerra nuclear.

“No voy a empezar la Tercera Guerra Mundial por ti”, gritó supuestamente el general británico Mike Jackson por radio en Kosovo en 1999, cuando su superior de la OTAN ordenó a las fuerzas británicas y francesas que tomaran un aeródromo en Pristina después de que las tropas rusas llegaran allí primero.

Sin embargo, en 2026, Rusia, observando la aparente falta de interés del presidente Trump por Europa, parece dispuesta a impulsar un dominio mucho mayor.

A principios de este mes, Putin afirmó que Rusia no tenía intención de entrar en guerra con Europa, pero que estaba preparada para hacerlo “ahora mismo” si los europeos lo deseaban.

Las economías de la Unión Europea son diez veces mayores que la de Rusia e incluso más si se añade la de Reino Unido. La población europea combinada, de 450 millones de habitantes, triplica con creces los 145 millones de Rusia.

Aun así, Europa Occidental parece temerosa de perder sus comodidades y, hasta hace poco, se mostraba reacia a pagar por su propia defensa mientras pudiera convencer a Estados Unidos de que la protegiera.

Estados Unidos también es diferente a día de hoy: menos influyente, más introvertido y cada vez más diferente del país sobre el que he informado durante toda mi carrera. Ahora, al igual que en las décadas de 1920 y 1930, quiere concentrarse en sus propios intereses nacionales.

Incluso si el presidente Trump pierde gran parte de su fuerza política en las elecciones de mitad de mandato del año que viene, es posible que haya inclinado la balanza hacia el aislacionismo hasta tal punto que incluso un presidente estadounidense más favorable a la OTAN en 2028 podría tener dificultades para acudir en ayuda de Europa.

No crean que Vladimir Putin no se ha dado cuenta de ello.

El riesgo de la escalada

El próximo año parece que va a ser importante. Zelensky podría verse obligado a aceptar un acuerdo de paz, cediendo una gran parte del territorio ucraniano. ¿Habrá suficientes garantías fiables para impedir que el presidente Putin vuelva a por más dentro de unos años?