“Estados Unidos sabe tratar a los dictadores”: Zelenski aprueba intervención de Trump en Venezuela

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, analizó la operación estadounidense que capturó a Maduro y declaró que “Estados Unidos sabe cómo tratar a los dictadores”. “Si puedes tratar a los dictadores así, entonces Estados Unidos de América sabe qué hacer después”, afirmó.

Zelenski, quien en las últimas semanas acercó posiciones con Donald Trump respecto al acuerdo de paz para Ucrania —al punto de señalar que está “listo en un 90%”—, recibió este sábado a asesores de seguridad nacional de una coalición de países europeos, Canadá y representantes de la OTAN, el Consejo Europeo y la Comisión Europea para avanzar en la estabilidad ucraniana.

Además del Presidente Zelenski, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó este sábado que el pueblo venezolano “debe tener la oportunidad de una vida normal, con seguridad, prosperidad y dignidad humana”, y aseguró que Kiev seguirá apoyando su derecho a la libertad, respeto y normalidad.

Sybiha enfatizó que el régimen de Nicolás Maduro “ha violado todos los principios” de una nación libre, sin dictadura, opresión ni violaciones de derechos humanos. Recordó que Ucrania, junto a decenas de países, no reconoció la legitimidad de Maduro tras las “elecciones fraudulentas” del 28 de julio de 2024 y la violencia contra manifestantes, denunciando crímenes, tortura, manipulación electoral y destrucción de la democracia.

El canciller ucraniano concluyó que su país monitoreará los acontecimientos “conforme a los principios del derecho internacional, priorizando la democracia, los derechos humanos y el interés de los venezolanos”, informó Europa Press.

Reino Unido y Alemania

En la misma línea que Zelenski, el primer ministro británico Keir Starmer reiteró el respaldo al derecho internacional y expresó que el Reino Unido busca una “transición a salvo y pacífica” hacia un gobierno legítimo que “refleje la voluntad del pueblo venezolano”. “Consideramos a Maduro un presidente ilegítimo y no lloramos por el fin de su régimen”, publicó.

El canciller alemán Friedrich Merz, en tanto, destacó el “papel problemático” de Maduro en la región por sus “alianzas lamentables” y su implicación en el tráfico de drogas, y subrayó la necesidad de evitar inestabilidad política mediante una “transición ordenada” hacia un gobierno legitimado por elecciones.