Delcy Rodríguez toma el mando de Venezuela y acusa “agresión militar ilegítima” de EEUU

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró esta tarde como presidenta encargada del país, a dos días de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el marco de una operación militar de Estados Unidos que incluyó ataques en Caracas y en al menos tres estados cercanos.

“Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los EEUU, el presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores”, declaró desde el Parlamento de Venezuela.

“Vengo también con honor a jurar”, añadió la nueva presidenta, que juró por Simón Bolivar, Hugo Chávez, Jorge Antonio Rodríguez y los niños y niñas de Venezuela. “Por garantizarles porvenir y futuro a nuestros niños”, dijo antes de jurar por su familia. “Juro por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República”, sentenció Rodríguez, asegurando que garantizará un gobierno que de “estabilidad y seguridad política”, mientras Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Moros, sostenía la constitución sobre la cual ella juró.

La asunción de Rodríguez se produce en medio de un escenario político y militar altamente inestable, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la detención de Maduro y anunciara que su administración tendrá un rol directo en la conducción del proceso de transición en Venezuela. En declaraciones públicas, Trump evitó reconocer a un liderazgo opositor claro —el de María Corina Machado— y señaló que, dado el vacío de poder, Rodríguez —designada vicepresidenta por el propio Maduro— pasaba a ejercer el mando.

El juramento se produjo mientras persisten incertidumbres sobre el control efectivo del territorio, el desarrollo de nuevas operaciones militares y el curso del proceso político, en un contexto que ha generado reacciones internacionales y llamados de distintos gobiernos y organismos multilaterales a evitar una escalada y proteger a la población civil.