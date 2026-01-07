EEUU advierte que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido”

Estados Unidos controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido” y depositará el dinero que resulte de esas transacciones en cuentas controladas por Washington, avisó este miércoles el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

“Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, declaró Wright en una conferencia energética de Goldman Sachs en Miami.

El secretario afirmó que está “trabajando directamente en cooperación con los venezolanos” tras el anuncio del martes del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado norteamericano.

El funcionario adelantó que Washington permitirá la venta de crudo de Venezuela a las refinerías estadounidenses y alrededor del mundo, “pero esas ventas las hará el Gobierno de EE.UU. y se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de EE.UU”.

“Y entonces, a partir de ahí, esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela”, expresó.

La reunión de Wright con los empresarios energéticos ocurrió un día después de trascender que Venezuela enviará de 30 a 50 millones de barriles en buques de almacenamiento a los muelles de descarga de Estados Unidos, según anunció Trump, quien el viernes planea recibir a líderes de las mayores petroleras en la Casa Blanca.

Tras la captura el sábado pasado del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, Trump ha estimado que en un plazo de 18 meses las petroleras estadounidenses reactivarán el sector petrolero de Venezuela, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo, el 17 % del total, pero ahora solo aporta el 1 % de la producción.

En medio del escepticismo de las petroleras, Wright reconoció que tomará “decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo” revitalizar esta industria venezolana.

Pero sostuvo que “la oportunidad es enorme” al confiar en que en “poco tiempo podrían obtener varios cientos de miles de barriles de petróleo adicionales al día del corto al mediano plazo”.

“Piensen en qué tan enormes los recursos deben de ser, si (Venezuela) aún está produciendo 800.000 ó 900.000 barriles al día después de esa mala administración”, indicó.