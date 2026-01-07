Escala el conflicto: EEUU intercepta buque petrolero de bandera rusa

Las fuerzas de Estados Unidos interceptaron y abordaron este miércoles en el Atlántico Norte al buque petrolero Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, tras una prolongada persecución que se extendió por casi tres semanas, desde que trató de eludir un bloqueo frente a las costas de Venezuela.

La Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Defensa, ejecutó el abordaje amparado en una orden de un tribunal federal norteamericano, tras seguir al barco, que había resistido intentos de captura en diciembre y había navegado por el Atlántico para escapar del bloqueo.

El buque había modificado su nombre y matrícula y pintado una bandera rusa en su casco, en un intento de evadir a las autoridades estadounidenses.

Según autoridades estadounidenses, el petrolero forma parte de la denominada “flota fantasma”, un conjunto de navíos que transportan crudo sancionado desde países como Venezuela, Rusia e Irán en violación de las sanciones impuestas por Washington. Aunque al momento de la interceptación el Marinera no llevaba carga, el seguimiento y la captura marcan una escalada significativa en la política de presión norteamericana sobre el tráfico marítimo de crudo sancionado.

La tripulación de navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, de acuerdo con la fuente, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron navíos rusos en las proximidades.

Reportes de medios, incluido The Wall Street Journal, indicaron que Rusia había desplegado un submarino y otros medios navales para escoltar el tanque ruso en su huida, y que incluso había solicitado a Estados Unidos que detuviera la persecución, lo que subraya la tensión diplomática entre Moscú y Washington.

La operación se produce en medio de un contexto internacional ya tensionado por la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y las continuas medidas de presión económica y militar de Estados Unidos sobre actividades vinculadas al crudo venezolano.