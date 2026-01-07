Medio revela que Maduro y su esposa sufrieron lesiones el día de su detención

El exlíder del régimen venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusaron haber sufrido lesiones al momento de su detención por fuerzas estadounidenses, ocurrida el pasado 3 de enero en Caracas, Venezuela, en un complejo militarizado que se encontraba bajo control del propio mandatario.

La acción se desarrolló en medio de un tiroteo que fuentes estadounidenses describieron como un enfrentamiento de “fuerza cubana”, por el estilo de respuesta, sin que se registraran heridos de gravedad. Personal de Fuerza Delta también resultó lesionado durante el operativo.

De acuerdo con información citada por CNN, la pareja intentó ocultarse tras una puerta de acero de baja altura durante el operativo, golpeándose al intentar huir del lugar. Operadores de la unidad Fuerza Delta declararon que, una vez detenidos, les prestaron primeros auxilios en el sitio.

En la audiencia judicial, el abogado de Cilia Flores afirmó ante el juez que su defendida “sufrió lesiones importantes” durante lo que calificó como su “secuestro”. Añadió que “se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas”, por lo que solicitó la realización de una radiografía y una evaluación médica completa para resguardar su estado de salud.

Bocetos presentados durante el proceso judicial muestran a Flores con vendas en la cabeza, mientras testigos señalaron haberla visto con dificultades para mantenerse en pie. En el caso de Maduro, se indicó que presentaba problemas para sentarse y levantarse durante su comparecencia.

Ambos permanecen detenidos en Nueva York, imputados por cargos federales vinculados al narcotráfico, mientras continúan las diligencias judiciales en su contra.