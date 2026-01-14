Ministro de Exteriores francés anuncia que su país abrirá un consulado en Groenlandia

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, anunció hoy miércoles que su país abrirá un consulado en Groenlandia el próximo 6 de febrero en un gesto concreto de apoyo a la isla, mientras Estados Unidos promete en repetidas ocasiones hacerse con su control.

En una entrevista con la emisora de radio francesa RTL, Barrot afirmó que Groenlandia, un territorio autónomo danés, no desea ser propiedad de Estados Unidos, ni estar gobernada o integrada por este país, y enfatizó que la isla ha optado por permanecer dentro del marco de Dinamarca, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea.

Así lo abundó el jefe de la diplomacia gala en medio de nuevas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha expresado interés en adquirir la isla e incluso ha insinuado la posibilidad de una intervención militar.

Al calificar esa retórica de “incongruente”, Barrot sostuvo que no tendría sentido que un país miembro de la OTAN atacara a otro, y señaló que una acción de ese tipo iría en contra de los propios intereses de Washington.

El canciller francés también subrayó la importancia del derecho internacional, diciendo que este se ha visto socavado por acciones recientes de Estados Unidos.

“El derecho internacional está siendo pisoteado, y los primeros días de 2026 han mostrado claramente que la ley del más fuerte está rigiendo ahora las relaciones entre las naciones”, apuntó, e indicó que ello hace imperativo que Europa y sus socios se fortalezcan.

Barrot destacó asimismo la necesidad de mostrar solidaridad con Dinamarca frente a la presión estadounidense, y señaló que en los últimos días las autoridades francesas han mantenido intensos intercambios con sus homólogos daneses y groenlandeses.