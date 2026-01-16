La visita de Machado a la Casa Blanca en la que le entregó su Nobel de la Paz a Trump
La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió a puerta cerrada con Donald Trump en la Casa Blanca, en un encuentro discreto marcado por gestos simbólicos y sin anuncios sobre la transición política en Venezuela.
El esperado encuentro entre María Corina Machado, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca se dio ayer a puerta cerrada, de manera más discreta de lo que se esperaba.
Machado llegó alrededor del mediodía (hora de Washington) a la Casa Blanca, sin que ni Trump ni ningún miembro de su gobierno la recibiera frente a las cámaras, como suele ser habitual con otros líderes políticos.
Un colaborador de Machado le dijo a BBC Mundo que el encuentro “fue muy bien” e incluyó “una conversación privada primero y un almuerzo después”.
Tras la reunión, en la que Machado obsequió al presidente estadounidense con su medalla del Nobel, la líder opositora ofreció unas palabras a un grupo de venezolanos que se había congregado para expresarle su apoyo: “Sepan que contamos con el presidente Donald Trump para la libertad de Venezuela”, dijo.
Como lo evidencia la imagen, la venezolana entregó al mandatario norteamericano un diploma que contiene la medalla que ella recibió de parte de la academia sueca, acompañada de al menos dos textos. El primero dice en su parte superior “To president Donald J. Trump” (“Al presidente Donald J. Trump”) y se alcanza a leer inmediatamente después la primera línea, que reza “como agradecimiento por su extraordinario liderazgo“.
La fotografía también muestra a Trump sonriente y feliz, después de conseguir que el Premio Nobel que tanto ansiaba finalmente llegara a sus manos, aunque la medalla no esté a su nombre pues se trata de un galardón intransferible.
Luego de la reunión, Machado se trasladó al Capitolio, donde un grupo de legisladores la esperaban para sostener una reunión. A su salida de la sede del Congreso, Machado contó brevemente cómo fue su encuentro Trump.
“Me impresionó mucho lo claro que está. Cómo conoce la situación de Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida. Más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia. Queremos a nuestros hijos de vuelta en casa. Y que para que eso ocurra, tiene que haber democracia y libertad”, dijo Machado.
“Pueden tener la seguridad de que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos de Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos”, añadió.
Entrega del Nobel
También contó que le “presentó” al presidente Trump la medalla del Nobel de la Paz que recibió en diciembre como “un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad”.
La opositora venezolana había dicho la semana pasada que compartiría el galardón con Trump, pero el Comité Nobel aclaró posteriormente que no era transferible. “Una vez anunciado el Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otras personas“, afirmó el comité en un comunicado. “La decisión es definitiva y válida para siempre”, dijeron.
Este jueves Machado dijo que “le presentó la medalla” a Trump.
“Y le dije: ‘Hace 200 años, el general Lafayette le entregó al presidente una medalla con la cara de George Washington a Simón Bolívar, que siempre atesoró. Justo 200 años después, la gente de Bolívar le está devolviendo a Washington una medalla en reconocimiento”, explicó la opositora.
“Es también una profunda expresión de gratitud por el invaluable apoyo del presidente Trump y de los Estados Unidos al pueblo venezolano en esta lucha decisiva por nuestra independencia y la restauración de la soberanía popular. El hecho de que este gesto tenga lugar dos siglos después, casi como un espejo histórico, le otorga un poder simbólico excepcional”, agregó Machado, según un comunicado hecho público tras el encuentro.
Horas después, Trump confirmó en un mensaje en su red social Truth Social que había recibido el premio de manos de Machado.
“Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!“, escribió el mandatario.
La visita de Machado a Washington ocurrió casi dos semanas después de que Estados Unidos lanzara una operación militar en Caracas en la que detuvieron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser enjuiciados por cargos relacionados con el narcotráfico.
El gobierno de Venezuela recayó entonces en la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, con quien Trump ha establecido negociaciones que han dejado al margen a Machado y al excandidato presidencial de su movimiento opositor, Edmundo González.
El miércoles, Trump se refirió a Delcy Rodríguez como una “persona fantástica” con quien tuvo una “larga llamada” telefónica.
“Es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, señaló en una rueda de prensa desde la Casa Blanca. “Creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, concluyó.
“Una visita atípica”
La visita de Machado a la Casa Blanca fue breve y atípica para un presidente al que le encanta estar delante de las cámaras.
Se celebró completamente a puerta cerrada y coincidió casi simultáneamente con una rueda de prensa de la secretaria de prensa Karoline Leavitt. La mayor parte de los periodistas acreditados en la Casa Blanca se encontraban ahí, lejos de donde podían ver a Machado entrar o salir del complejo de la Casa Blanca.
Esto se puede deber a que Trump y otros funcionarios del gobierno no se han retractado de la afirmación del presidente de que Machado no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios para poder gobernar Venezuela, aunque él apoye la celebración de elecciones en algún momento en el futuro.
Cuando se le preguntó sobre la reunión, que aún estaba en curso, la secretaria de prensa Karoline Leavitt dijo que Trump no acudía a la reunión con “expectativas” y que simplemente quería “mantener una conversación franca y positiva” sobre el futuro de Venezuela.
Por su parte, la presidenta interina Delcy Rodríguez se ha mostrado “extremadamente cooperativa”, según Leavitt.
Tras la reunión, el presidente guardó silencio sobre la presentación del Premio Nobel que le hizo Machado, y sigue sin estar claro si lo aceptó.
Visita al Congreso
En su reunión con legisladores demócratas y republicanos este jueves en el Capitolio, Machado les dijo que su país podría convertirse en un aliado clave de EE.UU. en un futuro.
“Lo que está ocurriendo en este momento es histórico, no solo para el futuro de Venezuela, sino para el futuro de la libertad en el mundo. Yo soy solo una de millones de venezolanos determinados a recuperar la libertad, la justicia y la democracia para nuestro país”, les dijo.
“Queremos dignidad, queremos igualdad ante la ley. Somos una sociedad profundamente proamericana”, dijo Machado, quien recordó que actualmente no hay una sola institución que funcione verdaderamente en Venezuela.
“Delcy Rodríguez es parte del régimen”, afirmó al tiempo que explicó que no hay manera de que un país donde el 86% de la población vive en pobreza pueda atraer inversión real.
“¿Quién va a invertir en Venezuela si no existe un poder judicial independiente y no se respeta la propiedad privada?”, precisó Machado, según detalló un comunicado de la formación opositora Vente.
Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho que esperan que en un futuro haya elecciones presidenciales en Venezuela, pero no han señalado ninguna fecha ni si Estados Unidos apoyaría una candidatura de Machado u otra figura de la actual oposición.