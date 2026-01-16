La visita de Machado a la Casa Blanca en la que le entregó su Nobel de la Paz a Trump

“Pueden tener la seguridad de que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos de Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos”, añadió.

Entrega del Nobel

También contó que le “presentó” al presidente Trump la medalla del Nobel de la Paz que recibió en diciembre como “un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad”.

La opositora venezolana había dicho la semana pasada que compartiría el galardón con Trump, pero el Comité Nobel aclaró posteriormente que no era transferible. “Una vez anunciado el Premio Nobel, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otras personas“, afirmó el comité en un comunicado. “La decisión es definitiva y válida para siempre”, dijeron.

Este jueves Machado dijo que “le presentó la medalla” a Trump.

“Y le dije: ‘Hace 200 años, el general Lafayette le entregó al presidente una medalla con la cara de George Washington a Simón Bolívar, que siempre atesoró. Justo 200 años después, la gente de Bolívar le está devolviendo a Washington una medalla en reconocimiento”, explicó la opositora.

“Es también una profunda expresión de gratitud por el invaluable apoyo del presidente Trump y de los Estados Unidos al pueblo venezolano en esta lucha decisiva por nuestra independencia y la restauración de la soberanía popular. El hecho de que este gesto tenga lugar dos siglos después, casi como un espejo histórico, le otorga un poder simbólico excepcional”, agregó Machado, según un comunicado hecho público tras el encuentro.

Horas después, Trump confirmó en un mensaje en su red social Truth Social que había recibido el premio de manos de Machado.

“Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!“, escribió el mandatario.

La visita de Machado a Washington ocurrió casi dos semanas después de que Estados Unidos lanzara una operación militar en Caracas en la que detuvieron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser enjuiciados por cargos relacionados con el narcotráfico.

El gobierno de Venezuela recayó entonces en la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, con quien Trump ha establecido negociaciones que han dejado al margen a Machado y al excandidato presidencial de su movimiento opositor, Edmundo González.

El miércoles, Trump se refirió a Delcy Rodríguez como una “persona fantástica” con quien tuvo una “larga llamada” telefónica.

“Es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, señaló en una rueda de prensa desde la Casa Blanca. “Creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, concluyó.

“Una visita atípica”

La visita de Machado a la Casa Blanca fue breve y atípica para un presidente al que le encanta estar delante de las cámaras.

Se celebró completamente a puerta cerrada y coincidió casi simultáneamente con una rueda de prensa de la secretaria de prensa Karoline Leavitt. La mayor parte de los periodistas acreditados en la Casa Blanca se encontraban ahí, lejos de donde podían ver a Machado entrar o salir del complejo de la Casa Blanca.

Esto se puede deber a que Trump y otros funcionarios del gobierno no se han retractado de la afirmación del presidente de que Machado no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios para poder gobernar Venezuela, aunque él apoye la celebración de elecciones en algún momento en el futuro.

Cuando se le preguntó sobre la reunión, que aún estaba en curso, la secretaria de prensa Karoline Leavitt dijo que Trump no acudía a la reunión con “expectativas” y que simplemente quería “mantener una conversación franca y positiva” sobre el futuro de Venezuela.

Por su parte, la presidenta interina Delcy Rodríguez se ha mostrado “extremadamente cooperativa”, según Leavitt.