Trump elige a Kevin Warsh para reemplazar a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró este viernes a Kevin Warsh como su candidato para presidir la Reserva Federal (FED), en reemplazo de Jerome Powell, cuyo mandato finaliza en mayo. La decisión cierra un proceso que se extendió por cerca de cinco meses y que mantuvo bajo expectación a los mercados.

Warsh, de 55 años, fue miembro del directorio de la Reserva Federal entre 2006 y 2011 y en las últimas semanas se había consolidado como el principal favorito para suceder a Powell. Su nombre figuraba en la lista final de cuatro candidatos evaluados por la Casa Blanca, junto al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, el ejecutivo de BlackRock Rick Rieder, y el actual gobernador de la Fed, Christopher Waller.

El anuncio fue realizado por Donald Trump a través de su red social Truth Social, donde destacó la trayectoria del economista. “Lo he conocido durante mucho tiempo y no tengo dudas de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, tal vez el mejor”, escribió el mandatario. “Además de todo lo demás, es un actor central y nunca te decepcionará”, agregó.

La designación se produce días después de que la Reserva Federal decidiera mantener su tasa de interés de referencia en un rango de entre 3,5% y 3,75%. En esa ocasión, Powell defendió la importancia de resguardar la independencia del banco central, una postura que ha sido cuestionada en reiteradas oportunidades por Trump, quien ha criticado al actual presidente de la Fed por no reducir las tasas con la suficiente rapidez.

Warsh ha sido un crítico abierto de la conducción del banco central, particularmente de su fuerte dependencia de los datos económicos y del tamaño de su balance. Estas posiciones lo han alineado con la visión de la administración Trump, que impulsa recortes más agresivos de las tasas de interés.

Tras el anuncio, Warsh deberá ser confirmado por el Senado, en un proceso que incluye comparecencias públicas ante el Comité Bancario. De ser ratificado, asumirá el liderazgo del principal banco central del mundo en uno de los períodos más relevantes de sus 112 años de historia, bajo la presión del Ejecutivo por una política monetaria más expansiva y la atención de los inversionistas sobre la autonomía de la Fed.