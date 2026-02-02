Publicidad
Deutsche Welle
Trump sella acuerdo con India: deja el petróleo ruso y compra crudo a EE.UU. y Venezuela MUNDO

Trump sella acuerdo con India: deja el petróleo ruso y compra crudo a EE.UU. y Venezuela

DW
DW
El presidente de EE.UU. anunció un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a India, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia.

El presidente de Donald Trump anunció un acuerdo comercial con India tras dialogar con el primer ministro Narendra Modi. Según Trump, Nueva Delhi dejará de comprar petróleo a Rusia y pasará a adquirir crudo de Estados Unidos y eventualmente de Venezuela. India también reduciría a cero sus barreras arancelarias y regulatorias y se comprometió a compras por más de US$500 mil millones. El pacto pone fin a los recargos impuestos por Washington por las importaciones indias de petróleo ruso y se enmarca en la estrategia estadounidense de aislar financieramente a Moscú por la guerra en Ucrania.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes (02.02.2026) que llegó a un acuerdo comercial con India, luego de una conversación con el primer ministro Narendra Modi quien se comprometió a dejar de comprar petróleo ruso para adquirirlo más bien en Estados Unidos y, eventualmente, Venezuela.

Hace varios meses, Trump había anticipado que India dejaría de comprar petróleo a Rusia, lo que privaría a ese país de un ingreso crucial, utilizado en particular para financiar la guerra en Ucrania.

India “aceptó dejar de comprar petróleo ruso y adquirir mucho más de Estados Unidos y, eventualmente, de Venezuela”, afirmó Trump en su red social Truth Social tras un diálogo telefónico con Modi.

Aseguró que, por su parte, India reduciría a “cero” sus barreras tanto arancelarias como regulatorias, y que además comprará “más de 500.000 millones de dólares” en productos estadounidenses.

El petróleo venezolano

Washington anunció que tomaría el control de la producción y la venta de petróleo de Venezuela tras la operación militar que a principios de enero desembocó en el derrocamiento de Nicolás Maduro, preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

El presidente estadounidense impuso inicialmente en abril pasado un arancel recíproco del 25% sobre todas las mercancías indias, en el marco de una ofensiva proteccionista contra los socios comerciales de Estados Unidos.

Posteriormente decidió añadir en agosto un recargo del 25% sobre numerosos productos indios debido a las compras de petróleo ruso por parte de India. El acuerdo anunciado el lunes también pone fin a ese recargo, precisó a la AFP un alto funcionario estadounidense.

