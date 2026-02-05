Publicidad
Argentina y Estados Unidos sellan acuerdo estratégico sobre minerales críticos y comercio bilateral

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El convenio fue firmado en Washington en el marco de una reunión ministerial convocada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y apunta a fortalecer el suministro de minerales críticos, facilitar inversiones y ampliar el comercio bilateral entre ambos países.

Argentina y Estados Unidos firmaron este jueves en Washington un acuerdo para fortalecer el suministro, la minería y el procesamiento de minerales críticos, consolidando una asociación estratégica entre ambos países en áreas clave como comercio, inversión, propiedad intelectual y seguridad económica. El convenio fue suscrito por el canciller argentino Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y ahora deberá completar el proceso para su entrada en vigor.

Según informó la Cancillería argentina, el acuerdo fue firmado durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el secretario de Estado, Marco Rubio. En esa instancia, ambos gobiernos ratificaron su compromiso con el desarrollo de un suministro “seguro, resiliente y competitivo” de estos recursos estratégicos.

Tras la firma, el canciller Quirno destacó el impacto del entendimiento. “Acabamos de salir de la firma del acuerdo de comercio e inversión recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del USTR por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera”, escribió en su cuenta de X.

El acuerdo, gestado entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump, contempla múltiples ejes orientados a “impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente”. Entre ellos, se incluyen compromisos para la reducción de aranceles en sectores estratégicos, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y la promoción de un comercio bilateral.

En materia de acceso a mercados, Argentina otorgará condiciones preferenciales para exportaciones estadounidenses de productos como medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y diversos bienes agrícolas. A cambio, Estados Unidos eliminará aranceles sobre determinados recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico. Ambos países también acordaron mejorar las condiciones de acceso bilateral para la carne de vacuno.

El acuerdo incluye compromisos específicos en propiedad intelectual, con el refuerzo de la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, incluso en el entorno digital, y la armonización del marco normativo argentino con estándares internacionales.

En materia agrícola, el acuerdo contempla la apertura del mercado argentino al ganado bovino vivo de Estados Unidos, además del compromiso de permitir el ingreso de aves de corral en un plazo de un año. También se simplificarán los procesos de registro para carne de res, productos cárnicos, porcinos y lácteos estadounidenses.

El convenio también incorpora compromisos laborales y ambientales. Argentina adoptará una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso y reforzará la legislación laboral, además de combatir la tala ilegal, fomentar el uso eficiente de recursos  y aplicar plenamente las obligaciones del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca.

Mientras que en materia de seguridad económica, ambos países acordaron coordinarse para enfrentar prácticas no mercantiles de terceros Estados, armonizar enfoques en control de exportaciones, seguridad de inversiones y evasión arancelaria, y abordar distorsiones derivadas de subsidios industriales o empresas estatales.

