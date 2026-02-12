Alemania reactiva presión judicial sobre principal sospechoso en caso Madeleine McCann

El Fiscal General de Alemania analiza la posibilidad de que Christian Brueckner —principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann— vuelva a enfrentar instancias judiciales, en un contexto marcado por su liberación en 2025 y por la falta de pruebas concluyentes que permitan formalizar cargos por el caso.

El debate judicial en torno a Brueckner vuelve a instalarse en Europa. Reportes de prensa británica apuntan a que la fiscalía alemana mantiene la intención de impulsar acciones legales contra el sospechoso, pese a que su liberación en 2025 generó sorpresa entre investigadores y fiscales vinculados a la causa.

Brueckner cumplió previamente una condena de siete años por violación en un caso no relacionado con la desaparición de la menor británica. Durante ese periodo, la investigación sobre Madeleine McCann continuó activa, aunque sin hallazgos definitivos que permitan sostener una acusación formal.

Tras su liberación, el sospechoso se mantiene bajo monitoreo parcial de las autoridades alemanas. Reportes recientes indican que permanece en el norte del país, incluso residiendo en condiciones precarias, mientras continúa siendo el único sospechoso identificado formalmente por la fiscalía en el caso.

El caso McCann, ocurrido en 2007 en Portugal, sigue abierto y bajo coordinación internacional entre Alemania, Reino Unido y Portugal. En los últimos años se han realizado nuevas búsquedas y diligencias investigativas, aunque sin resultados concluyentes que permitan cerrar judicialmente la investigación.

En ese escenario, cualquier nueva acción judicial dependerá de la aparición de evidencia que permita sostener cargos, en una causa que, casi dos décadas después, continúa siendo uno de los casos criminales más mediáticos de Europa.