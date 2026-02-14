San Valentín con aroma a Trump: Casa Blanca comparte tarjetas inspiradas en Maduro y Groenlandia

La Casa Blanca sorprendió este fin de semana con una particular celebración de San Valentín. A través de su cuenta oficial de Instagram, la administración del presidente Donald Trump publicó una serie de tarjetas con mensajes románticos que incorporaron referencias políticas y episodios recientes de la agenda internacional.

El carrusel comenzó con la frase “You captured my heart” (“Has capturado mi corazón”), acompañada de una imagen de Nicolás Maduro con los ojos vendados y esposado, en alusión a su captura el pasado 3 de enero. La publicación mezcló el lenguaje propio de la fecha con hechos políticos recientes.

Otra de las tarjetas señalaba: “My love for you is as strong as Democrats love for illegal aliens” (“Mi amor por ti es tan fuerte como el de los demócratas por los inmigrantes ilegales”), en referencia al debate migratorio en Estados Unidos, uno de los ejes centrales del discurso republicano.

También se difundió una imagen del presidente Trump sosteniendo un documento con el texto “Executive order: 4547 – Ur my Valentine” (“Orden ejecutiva 4547: Tú eres mi San Valentín”), en un guiño a la amplia cantidad de decretos firmados durante su mandato.

En la misma línea, otra publicación mostró el mapa de Groenlandia con forma de corazón y la frase “It’s time to define our friendship” (“Es momento de definir nuestra relación”), en alusión al interés estratégico que Washington ha manifestado en distintas ocasiones respecto de ese territorio autónomo de Dinamarca.

El conjunto incluyó además una tarjeta con la frase “Don’t make me work for your love” (“No me hagas trabajar por tu amor”), acompañada de una fotografía en la que aparecen el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.