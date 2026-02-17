Principal central sindical argentina convoca a huelga general contra reforma laboral de Milei

La principal central sindical argentina anunció una paralización nacional en rechazo a la reforma laboral promovida por el gobierno, en medio de su tramitación legislativa.

La Confederación General del Trabajo anunció la convocatoria a una huelga general de 24 horas, sin movilizaciones, en el marco del debate del proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei. La medida se realizaría el jueves, aunque podría trasladarse al 26 de febrero si las negociaciones parlamentarias se extienden.

📣 RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL Se resolvió llamar a un paro nacional de 24 horas el día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley de modernización laboral. 🗓️ Este miércoles a las 11 hs, en el Salón Felipe Vallese (Azopardo), brindaremos una… pic.twitter.com/ewvfjmtWpQ — CGT (@cgtoficialok) February 17, 2026

La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera luego de conocerse la intención del oficialismo de debatir la iniciativa en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina durante esta semana. Cristian Jerónimo, secretario general del organismo, afirmó en entrevista con Radio 10 que “están dadas todas las condiciones para llamar a un paro general” y que existen “consensos colectivos”.

El proyecto del Ejecutivo contempla reducir indemnizaciones, habilitar pagos en especies, extender la jornada laboral a 12 horas y limitar el derecho a huelga. Mientras los sindicatos califican las medidas como “regresivas” y “anticonstitucionales”, el gobierno sostiene que permitirán reducir la informalidad laboral y fomentar la creación de empleo.

Desde la central sindical señalaron que habrá libertad de acción para cada gremio y que la convocatoria se formalizará en conferencia de prensa. Dirigentes anticiparon que la medida tendrá alta adhesión y reflejará el descontento frente al rumbo político y económico del gobierno.

A la paralización se sumarían gremios del transporte como la Unión Tranviarios Automotor, la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, lo que podría generar una paralización casi total de los servicios durante la jornada del paro.