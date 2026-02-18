La caída del presidente José Jerí en Perú y los cuatro candidatos que asoman tras su destitución

José Jerí asumió la presidencia del Perú el 10 de octubre de 2025, tras la vacancia de Dina Boluarte, comprometiéndose a mantenerse en el poder hasta el 28 de julio de 2026, fecha en la que asumirá el nuevo jefe de Estado. Su permanencia, sin embargo, fue abruptamente interrumpida debido a una serie de graves errores políticos y escándalos que socavaron su legitimidad.

Es el séptimo presidente en una década (2016 -2026). Se retiró entre abucheos de Palacio de Gobierno la noche del martes 17 de febrero, en una imagen que deja ver la profunda crisis política que vive el Perú. Una acusación por violación, sus vínculos con empresarios chinos, contrataciones irregulares, el pago de su propio sueldo a una joven que frecuentaba su despacho y otras decisiones polémicas destruyeron su credibilidad.

Estos hechos, sumados a la creciente pérdida de apoyo político en el Congreso, provocaron su destitución justo antes de los comicios electorales que realizarán en menos de dos meses, donde se espera que la ciudadanía elija a un nuevo jefe de Gobierno capaz de completar un mandato de cinco años sin interrupciones. Con 75 votos a favor, 24 en contra y una abstención, el Parlamento aprobó su destitución en una sesión extraordinaria celebrada en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, en Lima.

Esta decisión era previsible debido al distanciamiento de los partidos con mayoría en el Congreso que inicialmente lo respaldaron.

Entre los escándalos más sonados se encuentran las reuniones clandestinas que mantuvo con el empresario chino Zhihua Yang, vinculado al Club de la Construcción Chino, una red de empresas acusadas de obtener contratos irregulares en el sector. Sobre este hecho, el ahora expresidente ensayó varias explicaciones sin mayor credibilidad.

Además, fue señalado por mantener reuniones con mujeres en Palacio de Gobierno que se extendían hasta pasada la medianoche o el día siguiente. Estas mismas personas luego ganaban contratos con el Estado. También se le acusó de realizar contrataciones irregulares en el Congreso, cuando Jerí era parlamentario antes de asumir la presidencia, específicamente la prensa peruana difundió el caso de una joven que trabajó sin contrato formal y con pagos en efectivo.

Desde el inicio de su mandato, la elección de Jerí estuvo marcada por la controversia. Diversos sectores políticos y sociales expresaron su rechazo a su nombramiento, debido a que arrastraba una denuncia por una presunta violación sexual, en el año 2025.

La caída de José Jerí

El aumento récord de homicidios en el país, las extorsiones a choferes de empresas de transporte público y los escándalos que lo rodearon provocaron una drástica caída en su popularidad. Según una encuesta de Ipsos, su nivel de aprobación, que al principio de su gestión era del 58 %, descendió al 30 % en febrero de este año.

El trabajo en inseguridad ciudadana, que al principio fue planteado como una estrategia de Gobierno para ganar el apoyo popular (Jerí ingresaba a las cárceles e intentaba imitar el estilo de Nayib Bukele), terminó siendo uno de sus puntos más cuestionados. El mandatario nunca presentó planes ni resultados concretos, lo que desató críticas porque el crimen organizado siguió escalando.

Las cifras no respaldaron su campaña de marketing político. Juan Carbajal, ingeniero y analista de datos, expuso que durante el gobierno de José Jerí se registraron 722 homicidios, según los datos oficiales del Sinadef, lo que representó el mayor promedio de asesinatos diarios en comparación con administraciones anteriores.

Perú, nuevo presidente

El Congreso elegirá nuevamente un presidente interino para completar el periodo gubernamental 2021 – 2026. Los candidatos propuestos son los congresistas José María Balcázar (Bloque Democrático, izquierda), Edgar Raymundo (Perú Libre, izquierda), Héctor Acuña (Honor y Democracia, derecha) y María del Carmen Alva (Acción Popular, centro).

A escasas semanas de los comicios de 2026, pactados para el 12 de abril, —en los que se elegirá presidente, senadores, diputados y parlamentarios andinos— la incertidumbre persiste por el nombramiento de un nuevo mandatario capaz de sostenerse en el cargo y sacar adelante un proceso electoral limpio y transparente.