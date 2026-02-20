Quién es José María Balcázar: un interino con polémico historial en plena crisis política de Perú

José María Balcázar es el nuevo presidente de Perú. El Congreso lo eligió como sucesor de José Jerí, al que apartó del cargo el martes mediante una moción de censura por los escándalos que salpicaron su presidencia.

Balcázar se impuso a la candidata María del Carmen Alva, de Acción Popular, en la segunda y decisiva votación de los congresistas por 64 votos a 46.

Los otros dos candidatos, Edgar Reymundo, del Bloque Democrático, y Héctor Acuña, de Honor y Democracia, fueron descartados en la primera votación.

La victoria de Balcázar se produjo en una segunda votación después de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría de votos requerida para ser proclamado presidente en la primera.

Será el octavo presidente de Perú en los últimos diez años, lo que da idea de la inestabilidad en la que lleva años instalada la política peruana.

El nuevo jefe del Estado tendrá también un mandato breve y llega envuelto en la polémica por su historial, salpicado de denuncias de corrupción y marcado por las controvertidas declaraciones sobre las relaciones sexuales con menores que realizó cuando se opuso a la ley que prohibió el matrimonio infantil en Perú.

Balcázar deberá entregar el poder el próximo 28 de julio, cuando asuma la presidencia el candidato ganador de las elecciones que el país celebrará en menos de dos meses, en las que la ley le impedirá ser candidato.

En su primer mensaje tras recibir la banda presidencial estableció como prioridades de sus meses de gobierno “garantizar al pueblo del Perú una transición electoral pacífica, transparente; que no haya dudas” y “echarle diente al problema de la inseguridad ciudadana”.

En economía, prometió “continuidad”.

Pero su elección ha suscitado fuertes críticas en amplios sectores y se duda de que pueda ofrecer estabilidad al país.

Quién es José María Balcázar

Fuente de la imagen, Congreso de Perú

José María Balcázar Zelada, exmagistrado y actual congresista por Lambayeque, nació hace 83 años en el departamento andino de Cajamarca.

Llegó a ser vocal supremo del Poder Judicial y también objeto de investigaciones por presunto tráfico de influencias.

Los medios peruanos lo presentan como un hombre cercano a Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre condenado por corrupción y actualmente huido de la justicia, y del expresidente Pedro Castillo, quien fue condenado en noviembre de 2025 a más de 11 años de prisión por rebelión y conspiración, tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

Los escándalos salpican su pasado. En su historial figura que fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque por presunta apropiación de fondos. La Fiscalía lo acusó en noviembre de 2023 de un delito de apropiación ilícita por aquel asunto.

Además, enfrenta una denuncia constitucional por presunto intercambio de favores con la exfiscal de la nación Patricia Benavides.

Balcázar está acusado de acceder a votar a favor del archivo de la acusación contra Benavides en la Subcomisión de Acusaciones Constituticionales del Congreso a cambio de que esta promoviera el archivo de sus procesos penales en Lambayeque.

Pero sin duda lo que más ha llamado la atención del pasado de este político poco conocido hasta ahora han sido sus comentarios en contra de la ley que en 2023 prohibió el matrimonio infantil en Perú.

“Las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al desarrollo psicológico de la mujer”, dijo en el debate parlamentario de la ley.

También dijo: “En el Código Civil, de 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países es de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también”.

Sus palabras motivaron una declaración de rechazo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En medio de la polémica, Balcázar acabó absteniéndose en la votación de la ley.

Que fuera finalmente el candidato más votado por el Congreso y se alzara con la presidencia sorprendió a la mayoría de observadores, que daban a Alva como favorita.

Su elección ha reavivado las críticas al procedimiento utilizado por el Congreso para apartar a Jerí y reemplazarlo con Balcázar.

Pese a que la mayoría de constitucionalistas que se expresaron al respecto indicaron que lo correcto era haber promovido la vacancia de Jerí como presidente, los congresistas optaron por una moción de censura contra él en su calidad de presidente del Congreso, que podía prosperar con menos votos que los 87 que exige la vacancia.

Balcázar tendrá ahora el reto de asegurar la estabilidad institucional de aquí a las elecciones y mantener a raya la delincuencia, cuyo auge en los últimos años se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos.

En sus primeras palabras como presidente dijo que “no es difícil gobernar un país”.

Pero no parece que él lo vaya a tener fácil cuando muchos en el país ven su elección como una nueva jugada de unos congresistas que, según las encuestas, despiertan un amplio rechazo popular.

En su primer día como presidente, el editorial del diario El Comercio decía: “El Congreso de la República ha cometido un error histórico e imperdonable”.

La caída de José Jerí

José Jerí estuvo apenas cuatro meses en el cargo y el mandato de su sucesor/a expirará en poco más de cinco.

La censura parlamentaria a Jerí fue la culminación a la sucesión de escándalos que lo acompañaron desde que el 10 de octubre de 2025 accedió al cargo en reemplazo de Dina Boluarte, apartada también por el Congreso tras verse implicada en varios casos de presunta corrupción.

El llamado chifagate, el escándalo por sus reuniones fuera de agenda con empresarios chinos, uno de ellos inmerso en un proceso por su presunta participación en una trama de venta ilegal de madera, fue el primero.

El otro saltó pocos días después, tras conocerse que mujeres que visitaron a Jerí en Palacio fueron contratadas después por el Estado.

Jerí defendió las contrataciones y dijo que afirmar que fueron contratadas solo por su cercanía al presidente o por ser mujeres era “completamente falso e injusto para sus carreras”.

Pero sus explicaciones no convencieron a los congresistas, que decidieron que no podía continuar en la presidencia

Qué pasa ahora

Balcázar fue elegido para reemplazar a Jerí como presidente del Congreso. En virtud de ese cargo, Jerí ocupaba el cargo de presidente tras la vacancia de Dina Boluarte y a partir de ahora será Balcázar quien lo haga.

Otros grupos políticos no lo han acogido bien.

La congresista de la fujimorista Fuerza Popular Martha Moyano dijo en declaraciones a los medios en el Congreso que “lo que va ocurrir mañana o pasado mañana será responsabilidad de los que nos trajeron a esta situación”, de la que culpabilizó a Rafael López Aliaga, candidato de la también derechista Renovación Popular a la presidencia.

Liderará el Ejecutivo hasta julio, cuando tomará posesión el ganador o ganadora de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebra en abril.

Los peruanos deberán elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso, pero, a juzgar por las encuestas, ninguno de los 36 candidatos a la presidencia inscritos despiertan el entusiasmo popular.

En el último sondeo publicado por Ipsos el 13 de febrero, el candidato que aparecía en cabeza, el conservador Rafael López Aliaga, reunía solo un 12% de los apoyos.

La baja popularidad de los políticos y la fragmentación del voto que muestran los sondeos hace improbable que la carrera presidencial se resuelva en la primera vuelta.

No será probablemente hasta junio, con la segunda vuelta, cuando el futuro político de Perú pueda empezar a aclararse.