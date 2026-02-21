Cautela mundial: tras fallo adverso de la Suprema Trump impone arancel global del 10%

La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro revés a la política comercial de Donald Trump al determinar, por 6 votos contra 3, que el Ejecutivo no puede imponer aranceles en tiempos de paz invocando la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, al considerar que se trata de una atribución tributaria reservada al Congreso.

La decisión invalida parcialmente los llamados aranceles “recíprocos” y otras tasas aplicadas bajo ese marco jurídico, lo que podría abrir la puerta a reembolsos millonarios. Sin embargo, lejos de retroceder, Trump anunció que dentro de tres días firmará una nueva orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10%, amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, normativa que permite gravámenes de hasta 15% por períodos de 150 días.

El mandatario calificó el fallo como “terrible” y sostuvo que cuenta con “alternativas muy poderosas”, entre ellas la Ley de Expansión Comercial de 1962 y la Sección 301, para continuar su agenda proteccionista sin necesidad de aval legislativo.

Países reaccionan con cautela

La reacción internacional fue inmediata. En México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llamó a actuar con “sangre fría” y anunció que viajará a Washington la próxima semana para aclarar el alcance de las nuevas medidas y defender los intereses mexicanos.

En Costa Rica, el Ministerio de Comercio Exterior informó que mantendrá un monitoreo permanente de la situación y reforzará el diálogo bilateral, subrayando que el comercio continuará rigiéndose por el CAFTA-DR mientras se implementan las disposiciones operativas del fallo.

Brasil, uno de los países más afectados por la guerra comercial —con aranceles que llegaron al 50% sobre algunos productos—, valoró la decisión judicial. El vicepresidente Geraldo Alckmin afirmó que el dictamen “fortalece la relación comercial” con EE.UU., aunque pidió cautela ante el nuevo anuncio arancelario y advirtió que aún existen dudas sobre su alcance.

El escenario abre una nueva fase de tensión comercial global: mientras el Supremo limita el uso de poderes extraordinarios, la Casa Blanca busca nuevas vías legales para mantener la presión arancelaria sobre socios y competidores estratégicos.