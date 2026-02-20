Gobierno protesta ante EE.UU. por sanción a Muñoz y otros dos funcionarios

El Gobierno presentó una nota de protesta formal ante Estados Unidos luego de que el Departamento de Estado anunciara restricciones de visado contra tres autoridades chilenas, entre ellas el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

La acción diplomática fue informada por el canciller Alberto van Klaveren, tras reunirse en La Moneda con el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd. Según explicó el ministro, la medida adoptada por Washington es “inaceptable” e “inexplicable”, y vulnera la soberanía nacional.

Las sanciones —anunciadas por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio— también alcanzarían al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y al jefe de gabinete Guillermo Petersen. De acuerdo con la versión estadounidense, los funcionarios habrían participado en decisiones que comprometerían infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectarían la seguridad regional.

Van Klaveren detalló que, según lo señalado por el embajador Judd, la determinación estaría vinculada a la evaluación de un proyecto para el tendido de un cable submarino entre Chile y Hong Kong, iniciativa que aún no ha sido aprobada y que se encuentra en tramitación conforme a la institucionalidad vigente.

El canciller subrayó que el único proyecto aprobado hasta ahora es otro cable submarino en el que participa la empresa estadounidense Google y el Estado de Chile, a través de Desarrollo País, el cual continúa avanzando sin inconvenientes.

“A partir de una solicitud de autorización presentada por dos empresas privadas al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong en la República Popular China” y que el gobierno de Trump “estima que ese cable podría de alguna manera representar una amenaza a su seguridad”, señaló el canciller.

“En realidad estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, es un proyecto que está en evaluación. Y el proyecto que sí ha sido aprobado para el tendido de un cable submarino es otro proyecto. Es el proyecto justamente en el cual participa una empresa de Estados Unidos muy prestigiosa como es Google y en que también participa el Estado de Chile a través de Desarrollo País. Ese es un proyecto que está en curso, es un proyecto que sigue avanzando, es un proyecto que fue anunciado y que fue también inaugurado en dos ceremonias en las cuales estuvo presente incluso el Presidente Boric”, detalló.

Asimismo, cuestionó que el anuncio se realizara públicamente sin notificación diplomática previa, práctica que —según afirmó— no se ajusta a los usos internacionales. En el caso del ministro Muñoz, ya se le habría comunicado el retiro de su visa, mientras que los otros dos funcionarios no han sido formalmente notificados.