Servicio secreto mata a sujeto armado que irrumpió en residencia de Trump en Florida

La madrugada en Palm Beach se quebró con disparos. Un hombre de unos 20 años fue abatido por agentes del Servicio Secreto y la Oficina del Sheriff del condado tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la residencia del presidente estadounidense Donald Trump, en Florida.

Según fuentes de la administración Trump, el incidente ocurrió alrededor de la 01:30 horas locales. Trump y su esposa, Melania Trump, se encontraban en Washington al momento de los hechos.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, señaló que el sospechoso fue detectado en la puerta norte de la propiedad portando “una escopeta y un bidón de combustible”.

“Un hombre armado fue abatido a tiros (…) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana”, señaló en una publicación en X.

Agentes federales y efectivos del sheriff local confrontaron al individuo. El sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, relató que los oficiales le ordenaron soltar el arma y el bidón.

“Lo único que le dijimos fue ‘suelte lo que lleva’, es decir, el bidón de gasolina y el rifle”, declaró. El sospechoso dejó el combustible, pero levantó el arma “en posición de disparo”, momento en que los agentes “abrieron fuego y neutralizaron la amenaza”.

El hombre murió en el lugar. Ningún oficial resultó herido.

Las autoridades difundieron una imagen del rifle incautado y el FBI solicitó a los residentes cercanos revisar cámaras de seguridad que puedan aportar información adicional. El caso está bajo investigación, y los agentes involucrados fueron puestos en baja administrativa mientras se desarrollan las pesquisas.

Por ahora, las autoridades no han divulgado la identidad del atacante.