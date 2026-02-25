Incluyó hasta Venezuela: fact check al discurso SOTU más largo de la historia de Trump

El presidente Donald Trump dio el martes 24 de febrero de 2026 su primer discurso sobre el Estado de la Unión (SOTU) de su segundo mandato, una alocución que se extendió por 107 minutos y fue presentada como la más larga ante una sesión conjunta del Congreso.

Trump dijo muchas cosas en ese tiempo, muchas de ellas falsas o con falta de contexto, como lo sugiere este “fact check” compilado -gracias a artículos de BBC, The Guardian y Factchequeando– el que revisa una serie de afirmaciones del mandatario en materia económica, comercial y de seguridad, clasificándolas como “falso”, “no hay pruebas” o “necesita contexto”.

En inflación, se cuestiona la frase de Trump de que “la administración Biden… nos dio la peor inflación en la historia de nuestro país”. El chequeo sostiene que el peak de 9,1% en junio de 2022 no fue el mayor histórico, mencionando como referencia un alza de 23,7% entre 1919 y 1920. También califica como “falso” que Trump haya heredado inflación “a niveles récord”, apuntando a que en enero de 2025 el índice estaba en 3% y que, según datos citados, la inflación en enero de 2026 fue 2,4%. Sobre la idea de que “la inflación está cayendo en picada”, se señala que la afirmación requiere contexto y se considera exagerada.

El texto también discute la utilidad de usar la bolsa como termómetro de la economía, tras los dichos de Trump sobre máximos históricos desde las elecciones y beneficios para cuentas de jubilación, indicando que el mercado accionario no es un indicador tradicional y que la propiedad de acciones está altamente concentrada, con el 10% más rico acumulando la mayor parte.

En medicamentos, se afirma que no hay pruebas para sostener que Trump llevó los precios “del más alto del mundo al más bajo” y que, en general, no habría evidencia de una reducción generalizada, citando además dificultades para medir una variación única de precios. En la misma línea, la nota cuestiona la afirmación sobre el sitio “TrumpRx” como supuesta fuente de “los precios más bajos del mundo”, señalando que es “imposible comprobar” esa comparación internacional por falta de transparencia.

En comercio, el chequeo vuelve sobre una frase recurrente del mandatario: “Los aranceles los pagan los demás países”. Se califica como “falso”, señalando que los aranceles los pagan importadores estadounidenses y que los costos suelen trasladarse a consumidores.

En drogas, la nota indica que la afirmación de Trump sobre que “el flujo de fentanilo ha disminuido un 56%” no cuenta con pruebas concluyentes, dado que las incautaciones reflejan lo interceptado, pero no el total que intenta ingresar ni lo que efectivamente llega.

También se cuestiona la idea de que el fraude electoral sea “desenfrenado” y que inmigrantes ilegales voten en cantidades significativas, citando reportes y auditorías que describen estos casos como poco frecuentes. En paralelo, se señala que no habría pruebas de que “países están enviando personas desde prisiones e instituciones psiquiátricas”, y se clasifica como “falso” que durante la administración Biden hayan “entrado 11.888 asesinos”, precisando que la cifra citada provendría de registros acumulados por décadas y no de un solo periodo.

En política exterior, el texto incluye la afirmación de Trump de que EE.UU. “acaba de recibir más de 80 millones de barriles de petróleo de Venezuela”, señalando que necesita contexto y que, de acuerdo con un servicio de rastreo citado, la cifra exportada sería menor, mientras que otras exportaciones mencionadas tendrían destinos distintos. Asimismo, califica como “falso” que Trump haya “terminado ocho guerras” en sus primeros 10 meses, indicando que en varios casos se trataría de acuerdos temporales, tensiones reducidas o conflictos que no habrían concluido.