Militares cubanos asesinan a cuatro personas de una lancha rápida con matrícula de EE.UU

Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas este miércoles luego de un enfrentamiento entre ocupantes de una lancha con matrícula del estado de Florida, Estados Unidos, y funcionarios de las Tropas Guardafronteras de Cuba. El incidente se produjo en aguas territoriales cubanas, a aproximadamente una milla náutica al noreste de El Pino.

Según informó el Ministerio del Interior de Cuba a través del medio estatal Cubadebate, “en horas de la mañana de este 25 de febrero se detectó una lancha infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH”, la cual se aproximó a una milla náutica al noreste de El Pino.

De acuerdo con el comunicado oficial, una unidad integrada por cinco efectivos de las Tropas Guardafronteras se acercó a la embarcación para proceder a su identificación. En ese momento, la lancha no obedeció la orden de alto y sus ocupantes abrieron fuego contra los agentes cubanos, quienes respondieron con disparos.

🇨🇺| #Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región. 📎| https://t.co/fp1rOpmJbV pic.twitter.com/wbT25m911g — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) February 25, 2026

“Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, detalla la nota. Las autoridades confirmaron que todos los heridos fueron trasladados para recibir atención.

El incidente se produce en un contexto de alta tensión entre ambos países, luego de que Washington impusiera nuevas medidas de presión contra La Habana en el ámbito energético e instara a un acuerdo bilateral. Tras lo ocurrido, la Presidencia de Cuba señaló en sus redes sociales que el país “ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales”, subrayando que la defensa nacional es un pilar fundamental del Estado para resguardar su soberanía y la estabilidad regional.

Por su parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación por el ataque a la embarcación registrada en ese estado.

“He ordenado a la Oficina Estatal de Procuración que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para iniciar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano, y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas”, escribió en sus redes sociales.