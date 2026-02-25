Publicidad
Militares cubanos asesinan a cuatro personas de una lancha rápida con matrícula de EE.UU MUNDO

Militares cubanos asesinan a cuatro personas de una lancha rápida con matrícula de EE.UU

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El incidente ocurrió este miércoles en la mañana cuando una lancha se aproximó a menos de dos kilómetros de la costa cubana y según autoridades cubanas, sus ocupantes abrieron fuego contra una unidad de las Tropas Guardafronteras.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas este miércoles tras un enfrentamiento entre ocupantes de una lancha con matrícula de Florida y una unidad de las Tropas Guardafronteras de Cuba. Según el Ministerio del Interior cubano, la embarcación fue detectada en aguas territoriales de la isla, a una milla náutica al noreste de El Pino, y sus ocupantes abrieron fuego contra los militares cubanos, hiriendo al comandante de la nave. Las autoridades cubanas evacuraron a los seis heridos y les brindaron atención médica. Estados Unidos no se ha pronunciado y la investigación busca esclarecer l
Desarrollado por El Mostrador

Cuatro personas murieron y seis resultaron heridas este miércoles luego de un enfrentamiento entre ocupantes de una lancha con matrícula del estado de Florida, Estados Unidos, y funcionarios de las Tropas Guardafronteras de Cuba. El incidente se produjo en aguas territoriales cubanas, a aproximadamente una milla náutica al noreste de El Pino.

Según informó el Ministerio del Interior de Cuba a través del medio estatal Cubadebate, “en horas de la mañana de este 25 de febrero se detectó una lancha infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH”, la cual se aproximó a una milla náutica al noreste de El Pino.

De acuerdo con el comunicado oficial, una unidad integrada por cinco efectivos de las Tropas Guardafronteras se acercó a la embarcación para proceder a su identificación. En ese momento, la lancha no obedeció la orden de alto y sus ocupantes abrieron fuego contra los agentes cubanos, quienes respondieron con disparos.

“Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, detalla la nota. Las autoridades confirmaron que todos los heridos fueron trasladados para recibir atención.

El incidente se produce en un contexto de alta tensión entre ambos países, luego de que Washington impusiera nuevas medidas de presión contra La Habana en el ámbito energético e instara a un acuerdo bilateral. Tras lo ocurrido, la Presidencia de Cuba señaló en sus redes sociales que el país “ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales”, subrayando que la defensa nacional es un pilar fundamental del Estado para resguardar su soberanía y la estabilidad regional.

Por su parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación por el ataque a la embarcación registrada en ese estado.

“He ordenado a la Oficina Estatal de Procuración que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para iniciar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano, y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas”, escribió en sus redes sociales.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad