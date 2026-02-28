Irán ataca a varios países de la región en respuesta a los bombardeos de EE.UU

De hecho, según Frank Gardner, corresponsal de Seguridad de BBC News, “esto es diferente”: “Es más grave y peligroso que cualquier otra cosa anterior”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, informó que el país tiene derecho a responder y proteger su integridad.

Según un comunicado, Araghchi ha mantenido conversaciones telefónicas con sus homólogos de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin e Irak, en las que les ha comunicado que Irán utilizará “todos sus recursos defensivos y militares en virtud del legítimo derecho a la autodefensa”.

Araghchi también señaló en el comunicado que estos países tienen la “responsabilidad de impedir el uso indebido de sus instalaciones y territorios” por parte de Estados Unidos e Israel para llevar a cabo ataques.

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional (SNSC) de Irán señaló que el “enemigo” asumió erróneamente que el pueblo iraní “se rendiría a sus mezquinas demandas mediante acciones tan cobardes”.

Según el SNSC, las fuerzas armadas de Irán ya habían comenzado a tomar medidas de represalia y se comprometieron a “mantener continuamente informado al querido pueblo”.

Además, advirtió de que las operaciones de Estados Unidos e Israel podrían continuar en Teherán y otras ciudades, instando a los ciudadanos a “mantener la calma”, y viajar a zonas más seguras cuando sea posible para evitar el peligro.

Según informó la agencia oficial de noticias iraní Fars, el país tenía como objetivo la base aérea Al Udeid en Qatar, la base aérea Ali Al Salem en Kuwait, la base aérea Al Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos y la base naval de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahréin.

Explosiones en múltiples países

En Israel, las sirenas han sonado en ciudades como Jerusalén, y el país confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel habían identificado misiles lanzados desde Irán que fueron interceptados por los sistemas defensivos. No se ha informado, por el momento, de heridos.

En EAU, el Ministerio de Defensa afirmó en un comunicado que el país ha sido objeto de “un ataque flagrante con misiles balísticos iraníes”.

“Los sistemas de defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos han respondido con gran eficacia y han interceptado con éxito varios misiles”, añadió.

Sin embargo, según el ministerio, los restos cayeron sobre una zona residencial de Abu Dabi, la capital, causando algunos daños materiales y la muerte de un civil de nacionalidad asiática, cuyo nombre no ha sido revelado.

El gobierno emiratí condenó el ataque como una “escalada peligrosa”, y un “acto cobarde”, y subrayó que los EAU “se reservan todo el derecho a responder”.

Bahréin, sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, también habría sido objetivo de un ataque con misiles de Irán.

Imágenes grabadas por testigos compartidas en redes sociales y verificadas por la BBC muestran una gran explosión en dicha base naval.

El Centro Nacional de Comunicaciones de Bahréin afirmó que el centro de servicios de la Quinta Flota había sido “objeto de un ataque con misiles”. Este centro es responsable de las operaciones en el Golfo, el mar Rojo, el mar Arábigo y partes del océano Índico.

Otras imágenes verificadas procedentes de Bahréin muestran columnas de humo oscuro elevándose mientras suenan las sirenas en toda la ciudad.

La embajada de EE.UU. en Manama, la capital del pequeño país insular en el Golfo Pérsico, emitió una alerta de seguridad en la que advertía de un “ataque inminente con drones o misiles en Bahréin”, e instó a los ciudadanos estadounidenses a “refugiarse en el lugar donde se encuentren, revisar los planes de seguridad en caso de ataque y permanecer alerta ante posibles ataques futuros”.

En Doha, la capital de Qatar, la corresponsal de la BBC Barbara Plett Usher también pudo escuchar explosiones, y el Ministerio de Defensa del país informó de que había interceptado varios misiles, aparentemente dirigidos contra la base aérea de Al Udeid, la mayor base militar estadounidense de la región.

El Ministerio del Interior declaró, no obstante, que los ataques no habían causado daños.

“Hemos estado recibiendo alertas de emergencia en nuestros teléfonos advirtiendo a la población que permanezca en sus casas. Todavía hay tráfico en las carreteras, pero menos que otros días”, reportó Plett Usher.

Según la agencia AFP, también se escucharon fuertes explosiones en la capital de Arabia Saudita, Riad.

En Jordania, además, las fuerzas armadas se vieron obligadas a derribar dos misiles balísticos que apuntaban al territorio del reino este sábado, según informó un oficial militar y recogió la agencia Reuters.

En Abu Dabi, la Fuerza Aérea de Emiratos Árabes Unidos y la de EE.UU. comparten la base aérea de Al Dhafra. El puerto de Jebel Ali, en Dubái, es el mayor puerto de escala de la Marina de los Estados Unidos en Medio Oriente, que acoge regularmente portaaviones y otros buques estadounidenses.

En Doha, la base aérea de Al Udeid, de 24 hectáreas, es el cuartel general avanzado del Mando Central de Estados Unidos.