“No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries”: Presidente condena bombardeos en Medio Oriente

El presidente Gabriel Boric condenó este domingo los bombardeos registrados en Medio Oriente, luego de que Estados Unidos en conjunto con Israel atacara Irán, y este respondiera contra bases militares estadounidenses. A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado se pronunció sobre la escalada bélica, en la misma línea manifestada la víspera por el gobierno chileno.

“Tal como los ataques unilaterales de EE.UU. a Irán son inaceptables, también lo son los de Irán a países del Medio Oriente“, escribió el Mandatario. En su mensaje, Boric también se refirió a la situación interna de la República Islámica, señalando que “nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas las últimas semanas, además de la permanente discriminación a las mujeres”.

Acto seguido, sentenció: “No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries“. El presidente recalcó que “Chile cree y defiende todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional”.

Durante la jornada del sábado, el Gobierno ya había evidenciado su postura a través de un comunicado de la Cancillería. En la declaración, el Ejecutivo expresó su “preocupación por la grave escalada militar en el Medio Oriente” y condenó “los ataques contra Irán perpetrados por Estados Unidos en conjunto con Israel, así como la respuesta del régimen iraní contra Israel y países del Golfo”.

“Estas acciones, en un contexto regional altamente tensionado, pueden tener consecuencias para la estabilidad de la región y la seguridad internacional”, establecieron también desde el ministerio. Por ello, hizo “un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil”, y reiteró “su firme compromiso con la no proliferación nuclear”, además de reafirmar “su adhesión a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional humanitario”.