Milei anuncia 90 reformas para “rediseñar” Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció el domingo (01.03.2026) que impulsará “90 reformas estructurales” en 2026 para “rediseñar la arquitectura institucional” del país para los próximos 50 años.

En su discurso anual ante el Congreso, Milei destacó los logros de su gestión desde su asunción en 2023 y dijo que presentará ante el Congreso reformas en áreas como economía, impuestos, código penal, sistema electoral, educación, justicia y defensa, entre otras.

Serán “nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, afirmó, en un discurso de casi dos horas, regado de cruces verbales con legisladores opositores.

Milei añadió que cada ministerio de su gobierno ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que cada mes de este año se presentarán iniciativas al Congreso, que días atrás aprobó una polémica reforma laboral.

“Es momento de crear la arquitectura institucional y jurídica para los próximos 50 años, estas nuevas reglas de juego que dejarán en el pasado el proceso olvidable que ha sido nuestro último siglo de historia”, subrayó.

“Alianza duradera” con EE.UU.

El mandatario ultraliberal, férreo aliado del presidente estadounidense Donald Trump, dijo que está construyendo “una alianza estratégica duradera” con Estados Unidos que sea “una política de Estado”.

Esto “tiene que ver con la afinidad cultural y de objetivos estratégicos entre los dos países”, agregó durante su discurso anual ante el Congreso el domingo.

Milei argumentó que “el Atlántico Sur es el terreno de disputa estratégica de las próximas décadas” y señaló: “Quien lo controle, controlará una parte clave del trabajo global. Argentina tiene que ser ese actor”.

“Argentina ya dejó pasar dos veces el tren de la historia. En la Segunda Guerra Mundial nuestra neutralidad nos costó décadas de marginalidad”, añadió al presentar ante el Congreso su plan de gobierno para este año.

“Tenemos que crear el siglo de las Américas: Make Americas Great Again, de Alaska a Tierra del Fuego”.