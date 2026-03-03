España responde a Trump y defiende su soberanía ante amenaza de embargo y corte de todo comercio

El Gobierno de Pedro Sánchez optó por elevar el tono institucional frente a las amenazas del presidente Donald Trump, quien planteó la posibilidad de “cortar todo el comercio con España” tras la negativa de Madrid a autorizar el uso de las bases de Base Naval de Rota y Base Aérea de Morón en la ofensiva militar contra Irán.

Desde La Moncloa, fuentes oficiales subrayaron que España es “un miembro clave de la OTAN”, que cumple con sus compromisos en materia de defensa europea y contribuye activamente a la seguridad del continente. El Ejecutivo recalcó que la decisión de no permitir el uso de las instalaciones militares responde a criterios jurídicos y políticos: la operación estadounidense no se enmarca —según la posición española— en la Carta de Naciones Unidas.

La respuesta no se limitó al plano militar. Ante la amenaza de represalias comerciales, el Gobierno recordó que la política comercial exterior es competencia exclusiva de la Unión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En consecuencia, cualquier revisión de la relación económica entre Madrid y Washington debe respetar el marco jurídico comunitario y los acuerdos vigentes entre la UE y Estados Unidos.

Defensa de la legalidad y del marco europeo

Las fuentes gubernamentales enfatizaron que, si la administración norteamericana desea revisar la relación bilateral, deberá hacerlo “respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Estados Unidos”. El mensaje apunta a desactivar la idea de una negociación directa bajo presión política.

España se presenta, además, como una potencia exportadora dentro del bloque comunitario y socio comercial fiable para 195 países, entre ellos Estados Unidos. El Ejecutivo insiste en que la relación económica ha sido históricamente “mutuamente beneficiosa” y que una escalada arancelaria no solo afectaría a Madrid, sino al conjunto del entramado comercial transatlántico.

En este contexto, el canciller alemán Friedrich Merz recordó en Washington que España forma parte de la Unión Europea y que cualquier acuerdo arancelario se negocia en bloque. “Si llegamos a un acuerdo, ahí pertenece también España”, afirmó, dejando claro que un eventual castigo selectivo no puede aislarse del marco comunitario.

Soberanía y gestión del riesgo económico

Más allá de la dimensión diplomática, el Ejecutivo español buscó transmitir tranquilidad. Aseguró que el país cuenta con herramientas para contener posibles impactos económicos, apoyar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro en caso de represalias comerciales.

El mensaje político es doble: defensa de la soberanía en materia de política exterior y reafirmación del compromiso con el libre comercio. “La voluntad del Gobierno es y será siempre trabajar por la cooperación económica desde el respeto mutuo y el cumplimiento de la legalidad internacional”, señalaron las fuentes oficiales.

La comparecencia institucional de Sánchez, prevista en el Palacio de La Moncloa, busca fijar posición ante la escalada verbal de Washington y encuadrar la decisión española como un acto de coherencia jurídica más que como un gesto de confrontación.

En un escenario marcado por la guerra en Oriente Medio y la presión geopolítica sobre los aliados europeos, Madrid intenta situarse en un punto intermedio: crítica a la ofensiva fuera del marco de Naciones Unidas, rechazo al régimen iraní y defensa de la autonomía estratégica sin romper el vínculo transatlántico.

El pulso, así, no se plantea como un desafío frontal a Washington, sino como una reafirmación de que las decisiones soberanas —en defensa y en comercio— deben canalizarse dentro del derecho internacional y del marco comunitario europeo.