Van Klaveren: Chile “no dispone de un mecanismo” para evaluar inversiones con criterio de seguridad

En medio de la controversia por el proyecto de un cable submarino de fibra óptica entre Concón y Hong Kong impulsado por un consorcio chino, el canciller Alberto van Klaveren y el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, expusieron este martes ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado para abordar los cuestionamientos surgidos en torno a la iniciativa.

La sesión se realizó pasado el mediodía y se dio en un contexto de tensión política luego de que Estados Unidos revocara la visa del ministro Muñoz y de otros dos funcionarios, tras advertencias desde ese país sobre eventuales riesgos de seguridad asociados al proyecto.

El propio Muñoz relató ante los senadores que autoridades estadounidenses le transmitieron antecedentes sobre posibles amenazas. En ese sentido, explicó que “lo que se nos entregó por parte del embajador es una evidencia de siete ciberataques, algunos de ellos para empresas de telecomunicaciones, otros a empresas constructoras”, información que —según indicó— influyó en revertir la firma que permitía que el trámite del proyecto continuara avanzando.

Tras su exposición, el canciller Alberto van Klaveren abordó el rol de la Cancillería en la discusión. En ese marco, señaló que “la Cancillería obviamente no lidera las negociaciones en materia de cables submarinos, no tenemos esa competencia, tampoco pretendemos tenerla”, aunque precisó que, en su función de conducción de la política exterior, sí les corresponde acompañar el proceso debido a sus implicancias internacionales.

Respecto de las advertencias planteadas por Estados Unidos, la autoridad explicó que estas fueron transmitidas en instancias de coordinación del Ejecutivo. Así, detalló que “incluso se constituyó un grupo de trabajo en que participaba el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y también el representante de la Presidencia de la República”, donde —según agregó— “hicimos presentes las observaciones que hacía Estados Unidos y la verdad es que también expresamos nuestra propia opinión al respecto”.

El canciller también subrayó que el análisis de este tipo de iniciativas debe considerar ciertos principios regulatorios. En ese contexto, indicó que es necesario tener en cuenta criterios como la no discriminación y la neutralidad tecnológica, además de la dimensión estratégica que implica una infraestructura de estas características.

Además, Van Klaveren advirtió que el país enfrenta un vacío institucional para examinar inversiones con criterios de seguridad nacional. En esa línea, planteó que “quiero señalar, además, con una mirada de futuro, que nuestro país no dispone de un mecanismo de evaluación de inversiones que permita incorporar elementos de seguridad nacional”.