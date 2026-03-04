Reportan nuevos ataques a buques en el estrecho de Ormuz tras cierre impuesto por Irán

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO) reportó este miércoles nuevos ataques contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz, en medio de la tensión generada por el cierre impuesto por Irán. Uno de los incidentes involucró a un buque portacontenedores que fue impactado por un proyectil desconocido frente a las costas de Omán, provocando un incendio en la sala de máquinas y obligando a la tripulación a abandonar la nave.

Según el informe del organismo británico, el ataque ocurrió a unas dos millas náuticas al norte del litoral omaní. Pese a la gravedad del impacto, todos los tripulantes fueron localizados y no se reportaron heridos ni daños medioambientales.

Durante la misma jornada, la UKMTO informó de otros dos episodios en la zona. En la mañana se dio cuenta de un “ataque” contra un buque al este de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, mientras que previamente se había advertido sobre “actividad sospechosa” cerca del estrecho, luego de que el capitán de otra embarcación notificara una fuerte explosión en las cercanías.

Ese último hecho se registró a unos 253 kilómetros al este de Mascate, en Omán. De acuerdo con los antecedentes disponibles, tanto la nave como su tripulación se encuentran a salvo, mientras las autoridades investigan las circunstancias de lo ocurrido.

Las tensiones en la zona han aumentado luego de que el general Ebrahim Yabari, de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtiera en la televisión estatal que no permitirán que “ni una sola gota de petróleo” salga de la región y amenazara con atacar cualquier barco que intente cruzar el paso marítimo.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas estratégicas más relevantes para el comercio mundial de petróleo, por lo que cualquier alteración en su seguridad genera preocupación en los mercados internacionales.