Irán anuncia despliegue de minas en el estrecho de Ormuz y aumenta tensión con Estados Unidos

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La medida surge tras advertencias del presidente estadounidense de responder con fuerza si Teherán interrumpe el flujo de petróleo por esta ruta clave del comercio mundial.

El gobierno de Irán anunció que desplegará minas navales en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte de petróleo en el mundo. La decisión se produce en medio de un nuevo aumento de las tensiones con Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que su país responderá con una ofensiva “veinte veces más fuerte” si Teherán bloquea el tránsito de petróleo por ese paso.

Según consignó The Telegraph, “El régimen está desplegando embarcaciones más pequeñas, capaces de transportar entre dos y tres minas cada una, para bloquear el paso, un punto crítico para el transporte petrolero mundial”. El despliegue buscaría impedir el tránsito de cargueros e incluso provocar detonaciones contra las embarcaciones que intenten cruzar la zona.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los puntos más sensibles para el suministro energético global. Por sus aguas circula una parte significativa del petróleo exportado desde Medio Oriente hacia mercados internacionales, por lo que cualquier interrupción en la ruta podría impactar el abastecimiento y los precios del crudo.

Las declaraciones de Teherán se producen tras una serie de advertencias desde Estados Unidos. A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que si Irán interfiere en el flujo de petróleo por el estrecho, Estados Unidos responderá con una acción militar más fuerte que las realizadas hasta ahora. El republicano agregó en su amenaza que “muerte, fuego y furia reinarán sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”.

La creciente tensión también ha motivado reacciones en Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció recientemente una operación armada de carácter defensivo para garantizar la seguridad de las rutas marítimas y mantener abierto el tránsito de embarcaciones petroleras en la zona.

