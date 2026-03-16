Publicidad
El rey Felipe VI reconoce que hubo “muchos abusos y controversias” en la Conquista de América MUNDO EFE

El rey Felipe VI reconoce que hubo “muchos abusos y controversias” en la Conquista de América

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El monarca español señaló que algunos hechos de la colonización no pueden generar orgullo bajo los valores actuales, aunque pidió estudiarlos en su contexto histórico.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El rey de España, Felipe VI, reconoció que durante la conquista de América se produjeron “muchos abusos” y afirmó que algunos hechos de ese periodo no pueden generar orgullo bajo los valores actuales. El monarca hizo estas declaraciones durante una visita a una exposición sobre culturas indígenas mexicanas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Sus palabras se dan en medio del debate histórico entre España y México sobre las consecuencias de la colonización, tema que ha marcado las relaciones entre ambos países en los últimos años.
Desarrollado por El Mostrador

El rey de España, Felipe VI, reconoció que durante la conquista de América se produjeron “muchos abusos”, y afirmó que algunos hechos de ese periodo no pueden generar orgullo bajo los valores actuales. Sus declaraciones se produjeron durante una visita a una exposición dedicada a las culturas indígenas de México en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

También te puede interesar:
El Rey Felipe respaldó el modelo chileno de Congreso Futuro y su proyección iberoamericana
El Rey Felipe respaldó el modelo chileno de Congreso Futuro y su proyección iberoamericana
Tren Maya: la alternativa para descubrir el México profundo
Tren Maya: la alternativa para descubrir el México profundo

El monarca hizo estas afirmaciones mientras recorría la muestra “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, organizada en conjunto por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano. En una conversación con el embajador mexicano en España, Quirino Ordaz Coppel, el rey sostuvo que el proceso de colonización incluyó abusos y debates éticos sobre el ejercicio del poder desde sus inicios.

Felipe VI indicó que aunque existieron intentos por regular la relación con los pueblos originarios, como las directrices de los Reyes Católicos y las llamadas Leyes de Indias, en la práctica muchas de esas normas no se cumplieron como se esperaba. Por ello, destacó que hay que conocer estos hechos “en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso”.

También destacó la importancia de conocer ese pasado para comprender mejor la historia compartida entre España y América, así como el origen de las sociedades mestizas que surgieron tras el encuentro entre culturas, ya que “al fin y al cabo, esa cultura mestiza que nace ahí, en América, es lo que nos define hoy”.

La exposición que motivó su visita reúne cerca de 250 piezas que reflejan el papel de las mujeres en las culturas indígenas de México antes de la llegada de los europeos. El recorrido incluye objetos ceremoniales, esculturas y representaciones de figuras femeninas provenientes de distintas civilizaciones prehispánicas.

Las declaraciones del rey se producen en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países por el debate sobre la conquista. En 2019, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador solicitó formalmente a España una disculpa por los abusos cometidos durante ese periodo histórico. La omisión de comentarios de Felipe VI, que López Obrador interpretó como un desaire, abrió una  crisis diplomática que se agravó cuando la nueva presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al Rey a su toma de posesión.

Sin embargo, tras la visita, Sheinbaum valoró las palabras del monarca como un primer gesto de reconocimiento. “El perdón engrandece a los pueblos, no es humillante. Al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos”, afirmó.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad