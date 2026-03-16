El rey Felipe VI reconoce que hubo “muchos abusos y controversias” en la Conquista de América

El rey de España, Felipe VI, reconoció que durante la conquista de América se produjeron “muchos abusos”, y afirmó que algunos hechos de ese periodo no pueden generar orgullo bajo los valores actuales. Sus declaraciones se produjeron durante una visita a una exposición dedicada a las culturas indígenas de México en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid.

El monarca hizo estas afirmaciones mientras recorría la muestra “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, organizada en conjunto por el Ministerio de Asuntos Exteriores español y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano. En una conversación con el embajador mexicano en España, Quirino Ordaz Coppel, el rey sostuvo que el proceso de colonización incluyó abusos y debates éticos sobre el ejercicio del poder desde sus inicios.

Felipe VI indicó que aunque existieron intentos por regular la relación con los pueblos originarios, como las directrices de los Reyes Católicos y las llamadas Leyes de Indias, en la práctica muchas de esas normas no se cumplieron como se esperaba. Por ello, destacó que hay que conocer estos hechos “en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso”.

También destacó la importancia de conocer ese pasado para comprender mejor la historia compartida entre España y América, así como el origen de las sociedades mestizas que surgieron tras el encuentro entre culturas, ya que “al fin y al cabo, esa cultura mestiza que nace ahí, en América, es lo que nos define hoy”.

La exposición que motivó su visita reúne cerca de 250 piezas que reflejan el papel de las mujeres en las culturas indígenas de México antes de la llegada de los europeos. El recorrido incluye objetos ceremoniales, esculturas y representaciones de figuras femeninas provenientes de distintas civilizaciones prehispánicas.

Las declaraciones del rey se producen en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países por el debate sobre la conquista. En 2019, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador solicitó formalmente a España una disculpa por los abusos cometidos durante ese periodo histórico. La omisión de comentarios de Felipe VI, que López Obrador interpretó como un desaire, abrió una crisis diplomática que se agravó cuando la nueva presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al Rey a su toma de posesión.

Sin embargo, tras la visita, Sheinbaum valoró las palabras del monarca como un primer gesto de reconocimiento. “El perdón engrandece a los pueblos, no es humillante. Al contrario. Reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos”, afirmó.