USS Gerald R. Ford abandona la zona tras dos incendios que afectaron a su tripulación

El portaaviones USS Gerald R. Ford se retirará de la zona tras un incendio de más de 30 horas a bordo, que dejó a cientos de marineros sin camas, en medio de su despliegue prolongado.

El incendio se originó en la lavandería principal del buque y se propagó por el sistema de ventilación, obligando a la tripulación a combatir las llamas durante más de 30 horas. Tras el siniestro, más de 600 marineros perdieron sus camas y “han estado durmiendo en el suelo y sobre mesas”, según autoridades.

El Comando Central de Estados Unidos sostuvo que el portaaviones continúa “plenamente operativo” y que “dos marineros reciben tratamiento médico por lesiones que no ponen en peligro sus vidas”, mientras personas a bordo reportaron que decenas de tripulantes sufrieron inhalación de humo.

Según informó The New York Times, el buque se retirará para reabastecerse tras el incidente, en medio de un despliegue extendido que mantiene a la tripulación bajo presión operativa.

El incendio “no estuvo relacionado con los combates”, indicó el Comando Central, que además precisó que no hubo “ningún daño a la planta de propulsión del buque”.

El USS Gerald R. Ford, con unos 4.500 tripulantes, había sido desplegado desde el Mediterráneo al Caribe por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y luego enviado a Medio Oriente para participar en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En ese contexto, el contralmirante retirado John F. Kirby advirtió que “los barcos también se cansan y sufren desgaste durante los despliegues prolongados” y que “no se puede operar un barco durante tanto tiempo y con tanta exigencia y esperar que tanto el barco como su tripulación rindan al máximo”.