Publicidad
Deutsche Welle
EE.UU. aprueba ventas de armas por US$16.460 millones a aliados en Medio Oriente MUNDO

EE.UU. aprueba ventas de armas por US$16.460 millones a aliados en Medio Oriente

Publicidad
DW
Por : DW
Ver Más

El Departamento de Estado autorizó envíos a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania en medio de la guerra con Irán, invocando una cláusula de emergencia que evitó la revisión previa del Congreso.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Departamento de Estado de EEUU autorizó ventas de armamento por US$16.460 millones a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania, en medio de la escalada del conflicto con Irán. La operación incluye misiles, radares, drones y municiones para aviones F-16, y fue justificada como una “emergencia”, lo que permitió sortear la aprobación del Congreso. Emiratos concentra la mayor compra, con US$8.400 millones, seguido de Kuwait con US$8.000 millones.
Desarrollado por El Mostrador

El Departamento de Estado estadounidense anunció este jueves la aprobación de ventas de armas por 16.460 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos, Jordania y a Kuwait, tres países de Medio Oriente gravemente afectados por la guerra con Irán, en paquetes que incluyen municiones para aviones F-16, radares, misiles y otros componentes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha “determinado y proporcionado una justificación detallada de que existe una emergencia que requiere la venta inmediata” del equipo militar, según el comunicado. Esta argumentación deja sin efecto el requisito legal que señala que debe ser el Congreso el que apruebe las ventas de armas.

También te puede interesar:
Trump bromea con Pearl Harbor ante Japón: “¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?”
Trump bromea con Pearl Harbor ante Japón: “¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?”
EEUU “experimenta retroceso democrático grave” y pierde clasificación como democracia liberal
EEUU “experimenta retroceso democrático grave” y pierde clasificación como democracia liberal

La mayor venta individual es a Emiratos Árabes Unidos, país que comprará misiles, drones, sistemas de radar, municiones y actualizaciones para los aviones F-16 por un monto estimado de 8.400 millones de dólares. De estos, 4.500 millones son para la adquisición de un radar de largo alcance que es capaz de rastrear misiles balísticos, y 2.100 millones para la compra de sistemas que neutralizan aparatos no tripulados.

Creciente presión

Emiratos Árabes Unidos también pondrá 1.220 millones de dólares sobre la mesa para la adquisición de misiles aire-aire avanzados, y 644 millones de dólares para municiones y actualizaciones para aviones de combate F-16. Kuwait, por su parte, comprará radares para defensa aérea y antimisiles de baja cota -diseñados para rastrear objetivos de alta velocidad y proporcionar datos a una red de defensa antimisiles- por 8.000 millones de dólares.

Jordania, en tanto, adquirirá municiones por un valor total de 70,5 millones de dólares.

Las ventas se aprobaron en medio de una creciente presión sobre la infraestructura energética de la región, tras los ataques de represalia lanzados por Irán, en el marco de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Los principales contratistas involucrados en la venta son RTX ​Corporation, Northrop Grumman y Lockheed Martin Corporation.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad