EE.UU. aprueba ventas de armas por US$16.460 millones a aliados en Medio Oriente

El Departamento de Estado estadounidense anunció este jueves la aprobación de ventas de armas por 16.460 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos, Jordania y a Kuwait, tres países de Medio Oriente gravemente afectados por la guerra con Irán, en paquetes que incluyen municiones para aviones F-16, radares, misiles y otros componentes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha “determinado y proporcionado una justificación detallada de que existe una emergencia que requiere la venta inmediata” del equipo militar, según el comunicado. Esta argumentación deja sin efecto el requisito legal que señala que debe ser el Congreso el que apruebe las ventas de armas.

La mayor venta individual es a Emiratos Árabes Unidos, país que comprará misiles, drones, sistemas de radar, municiones y actualizaciones para los aviones F-16 por un monto estimado de 8.400 millones de dólares. De estos, 4.500 millones son para la adquisición de un radar de largo alcance que es capaz de rastrear misiles balísticos, y 2.100 millones para la compra de sistemas que neutralizan aparatos no tripulados.

Creciente presión

Emiratos Árabes Unidos también pondrá 1.220 millones de dólares sobre la mesa para la adquisición de misiles aire-aire avanzados, y 644 millones de dólares para municiones y actualizaciones para aviones de combate F-16. Kuwait, por su parte, comprará radares para defensa aérea y antimisiles de baja cota -diseñados para rastrear objetivos de alta velocidad y proporcionar datos a una red de defensa antimisiles- por 8.000 millones de dólares.

Jordania, en tanto, adquirirá municiones por un valor total de 70,5 millones de dólares.

Las ventas se aprobaron en medio de una creciente presión sobre la infraestructura energética de la región, tras los ataques de represalia lanzados por Irán, en el marco de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Los principales contratistas involucrados en la venta son RTX ​Corporation, Northrop Grumman y Lockheed Martin Corporation.