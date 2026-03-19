Trump bromea con Pearl Harbor ante Japón: “¿Quién sabe más de sorpresas que Japón?”

El presidente Donald Trump generó incomodidad al bromear con Pearl Harbor frente a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en medio de explicaciones por un ataque militar sin aviso previo a aliados.

Durante una reunión bilateral en la Casa Blanca, Trump respondió a cuestionamientos sobre por qué Estados Unidos no informó a sus aliados del ataque contra Irán, señalando que “actuó con mucha contundencia” y que “no se lo contó a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa”.

En ese contexto, el mandatario introdujo una referencia histórica al afirmar “¿quién sabe más de sorpresas que Japón?”, para luego dirigirse directamente a la primera ministra con la frase “¿por qué no me contaste lo de Pearl Harbor, ¿vale?”, generando un momento de silencio en la sala.

Según consignó The Independent, el episodio ocurrió durante una ronda de preguntas, donde Trump también insistió en que “gracias a esa sorpresa, eliminamos… probablemente eliminamos el 50 por ciento… y mucho más de lo que habíamos previsto”, defendiendo la decisión de no informar previamente.

La reacción de la primera ministra fue inmediata, aunque sin palabras, limitándose a gestos mientras escuchaba la referencia al ataque de 1941, considerado uno de los episodios más sensibles en la relación entre ambos países.

La reunión tenía como objetivo reforzar la cooperación bilateral en temas como seguridad, comercio y estabilidad internacional, aunque las declaraciones del presidente estadounidense marcaron el tono del encuentro.

Posteriormente, la autoridad japonesa optó por una postura prudente, evitando referirse directamente a los dichos y reiterando la importancia del diálogo, la cooperación internacional y el respeto al orden global.