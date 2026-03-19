EEUU “experimenta retroceso democrático grave” y pierde clasificación como democracia liberal

El Instituto de Variedades de la Democracia (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) concluyó en su informe anual que, por primera vez en más de medio siglo, Estados Unidos ha perdido su estatus de democracia liberal, precipitándose hacia la autocracia a un ritmo más rápido que Hungría y Turquía.

Según el estudio, el país atraviesa un proceso de “autocratización” que ha borrado todo el progreso alcanzado desde 1965, año en que las leyes de derechos civiles introdujeron el sufragio universal de facto.

“Nuestros datos sobre Estados Unidos se remontan a 1789. Lo que estamos viendo ahora es el retroceso democrático más grave que jamás haya experimentado el país“, afirmó Staffan Lindberg, fundador del instituto, en declaraciones a The Guardian. El investigador ilustró la velocidad del proceso de manera comparada: “A Orbán en Hungría le llevó unos cuatro años; a Vučić en Serbia, ocho; y a Erdoğan en Turquía y Modi en India, unos diez años lograr la supresión de las instituciones que Trump ha conseguido en tan solo un año”.

El informe destaca que el factor principal del deterioro es una “concentración rápida y agresiva de poder en la presidencia”. En su primer año de mandato, Donald Trump firmó 225 órdenes ejecutivas, mientras que el Congreso, controlado por los republicanos, aprobó solo 49 leyes nuevas. “El poder legislativo prácticamente ha abdicado de sus facultades. Ya no funciona como contrapeso”, explicó Lindberg, sumando también el declive del poder judicial, al eludir Washington las anulaciones de órdenes ejecutivas.

El politólogo suma también que “se ha despedido a inspectores generales y altos funcionarios públicos en todos los departamentos para reemplazarlos con personas leales. Esto es exactamente lo que hicieron Orbán y Erdoğan: eliminan las limitaciones al poder. A estas alturas debería ser obvio que se aspira a la dictadura”.

La puntuación de Estados Unidos en el índice de democracia liberal disminuyó un 24% en solo un año, cayendo del puesto 20 al 51 entre 179 naciones. Los investigadores utilizan 48 indicadores, como libertad de expresión y prensa, calidad de las elecciones y respeto al Estado de derecho. La libertad de expresión se encuentra en su nivel más bajo desde la década de 1940, y los derechos civiles han disminuido rápidamente. El indulto presidencial a 1500 personas condenadas por el asalto al Capitolio, según V-Dem, “socava la legitimidad de los tribunales”.

Pero el escenario no se acaba en Estados Unidos: a nivel global, la democracia retrocedió a sus niveles más bajos desde mediados de la década de 1970. Un récord del 41% de la población mundial (3400 millones de personas) reside en países donde el sistema se deteriora. El informe identifica al Reino Unido como un “nuevo autócrata” por un “declive sustancial” de la libertad de prensa, y señala que siete miembros de la UE —Hungría, Grecia, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, Italia y Rumanía— se ven afectados por la autocratización.

Lindberg advirtió que “las elecciones de mitad de mandato estadounidenses de 2026 serán una prueba crucial para la calidad de las elecciones y la democracia en Estados Unidos. Si los indicadores electorales también empeoran, Estados Unidos caerá aún más“.