China adopta medidas de control temporales para precios minoristas de gasolina y diésel

China ha puesto en marcha desde hoy lunes medidas de control temporales sobre los precios minoristas de la gasolina y el diésel, en medio del aumento de los precios internacionales del petróleo, anunció el principal planificador económico del país.

Según un comunicado emitido por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), las medidas se han adoptado para mitigar el impacto del aumento anormal de los precios internacionales del petróleo, reducir la carga sobre los usuarios finales y garantizar la estabilidad del funcionamiento económico y los medios de vida de la población.

De acuerdo con el mecanismo de fijación de precios vigente, los precios de la gasolina y el diésel habrían aumentado en 2.205 yuanes (unos 319,4 dólares) y 2.120 yuanes por tonelada, respectivamente, a partir de las 24:00 horas del 23 de marzo. Gracias a estas medidas de control, dichos precios aumentarán ahora en 1.160 yuanes y 1.115 yuanes por tonelada, respectivamente.

Se trata de los primeros controles de este tipo desde la introducción del actual mecanismo nacional de fijación de precios del petróleo en 2013. Los analistas concuerdan en que estos controles constituyen una respuesta oportuna y eficaz ante el marcado repunte de los precios internacionales del petróleo, y que contribuirán a respaldar el funcionamiento estable de la economía interna de China.

De cara al futuro, la CNDR precisó que orientará a las refinerías y a los distribuidores para que coordinen plenamente la producción y el transporte de productos petrolíferos refinados, con el fin de garantizar un suministro adecuado al mercado.

Asimismo, la comisión colaborará con los departamentos pertinentes para reforzar la supervisión y las inspecciones del mercado, e investigará y sancionará con rigor las infracciones, tales como el incumplimiento de las políticas nacionales de precios, con el objetivo de preservar el orden del mercado y proteger los intereses de los consumidores.