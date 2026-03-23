Irán desmiente a Trump: no ha habido conversaciones para una tregua de la guerra

Irán desmintió este lunes las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había anunciado la existencia de conversaciones entre ambos países para avanzar hacia una tregua en el conflicto.

Según informaron las agencias iraníes FARS y Tasnim, citando a fuentes gubernamentales, no existen negociaciones en curso entre Washington y Teherán.

“No ha habido negociación ni la hay, y con este tipo de guerra psicológica, ni el estrecho de Ormuz volverá a su estado anterior a la guerra ni habrá paz en los mercados energéticos”, señalaron los medios estatales citando a un funcionario anónimo.

La respuesta surge luego de que Trump afirmara que había decidido posponer por cinco días los ataques militares contra infraestructura energética iraní debido a supuestos avances en el diálogo entre ambos países.

“Me complace informar que Estados Unidos y Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Oriente Medio”, sostuvo el mandatario estadounidense.

En ese contexto, agregó que “he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días”.

De acuerdo con los medios iraníes, el cambio de postura del presidente estadounidense habría ocurrido luego de que Teherán amenazara con atacar infraestructura energética en el Golfo Pérsico si continuaban las ofensivas de Estados Unidos e Israel.

En paralelo, durante el fin de semana se conocieron reportes sobre un presunto ataque iraní contra la base británica de Diego García, ubicada en el océano Índico.

La agencia semioficial Mehr calificó el lanzamiento como un “paso significativo”, señalando que demostraría que el alcance de los misiles iraníes supera lo que el enemigo había estimado.

De confirmarse, el ataque marcaría la primera vez que Irán utiliza misiles balísticos de alcance intermedio en el actual conflicto, ampliando el rango de sus operaciones más allá de Medio Oriente.