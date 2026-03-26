Investigación asegura que el Pentágono se prepara para el “golpe final” de la guerra contra Irán

El Departamento de Guerra de Estados Unidos baraja cuatro alternativas militares desde bombardeos intensivos hasta el despliegue de tropas en terreno que serían evaluadas por el presidente Donald Trump para dar un eventual “golpe final” al conflicto con Irán. La información fue entregada por el medio digital Axios, tras consultar a funcionarios vinculados a la planificación de la operación.

Las fuentes detallaron al medio que se barajan cuatro opciones principales presentadas al presidente Donald Trump, entre estas se contempla invadir o bloquear la isla de Kharg, principal punto de exportación petrolera iraní, así como ocupar Larak, una isla estratégica para el control del estrecho de Ormuz por su albergue de bunkers y armamento que monitorean el estrecho.

También figura la toma de Abu Musa y otras dos islas aledañas, las que se aproximan cerca de la entrada occidental del estrecho y por último, acciones directas de bloqueo o incautación contra embarcaciones que transportan crudo iraní en la zona.

Estas alternativas se revisan en medio de un ultimátum de cinco días impuesto por Trump a Teherán para cesar ataques contra infraestructura energética, bajo amenaza de que alcancen una cuerdo “antes de que sea demasiado tarde”, o de lo contrario “no habrá vuelta atrás”.

Anteriormente, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en rueda de prensa afirmó que “nuestros objetivos, marcados directamente por nuestro presidente, siguen siendo exactamente los mismo que el primer día. Estos no son los objetivos de los medios de comunicación, ni los objetivos de Irán, ni nuevos objetivos. Son nuestros objetivos y siguen en marcha. No hay un plazo fijado, pero estamos totalmente en camino”.

El Pentágono defiende que está cumpliendo sus planes militares en Irán pero rechaza poner plazos a su ofensivahttps://t.co/6nfFlFwfHo pic.twitter.com/i2jjw0jJha — Europa Press TV (@europapress_tv) March 19, 2026

El escenario militar convive con intentos diplomáticos para poner fin a la guerra. El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó que su país actúa como intermediario en conversaciones indirectas entre ambos países, mientras que Turquía y Egipto también respaldan la iniciativa, según un mensaje publicado en su cuenta de X.

Además, confirmó que Washington presentó una propuesta de 15 puntos que actualmente está siendo evaluada por Irán. Sin embargo, Teherán la considera excesiva y ha planteado sus propias condiciones, incluyendo el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Pese a la presión, Trump aún no ha definido si avanzará con una escalada militar, aunque ha reiterado advertencias públicas sobre las consecuencias de no retomar las negociaciones.