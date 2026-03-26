Israel asegura que abatió al comandante responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asesinaron al jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Alereza Tangsiri, acusado de ser responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Desde el inicio de la guerra en medio oriente, Israel ha anunciado el asesinato de varios altos funcionarios iraníes, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei y el jefe de seguridad Ali Larijani.

“Hoy, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria en una operación precisa y mortal”, ha dicho el ministro de Defensa israelí, Israel Katz por medio de un vídeo. Además agregó que han muerto “otros oficiales del mando naval”, sin precisar los detalles de sus identidades.

“El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado”, añadió.

El ataque aéreo se llevó a cabo durante la noche del miércoles en la ciudad portuaria de Bandar Abbas. Según fuentes oficiales israelíes, el hecho ocurrió mientras Tangsiri participaba de un encuentro con altos mandos de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica.

BREAKING: The IRGC Navy Commander Alireza Tangsiri has been eliminated in an Israeli airstrike in Bandar Abbas. He and his men were buried under a collapsed building pic.twitter.com/hFrh2uL8aj — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2026

Katz anunció la operación y que el ataque constituye “un mensaje claro a todos los altos cargos de la organización terrorista iraní” y advirtió que “las Fuerzas de Defensa de Israel los perseguirán y los eliminarán uno por uno”.

Además, destacó la cooperación con Estados Unidos. “Demuestra la ayuda de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para la apertura del estrecho de Ormuz y la histórica alianza entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu”, recalcó el ministro de Defensa.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Israel ha anunciado el asesinato de varios altos funcionarios iraníes, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

Esta nueva operación militar israelí se produce después de que durante esta semana el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que estaban abiertas las conversaciones a través de intermediarios para buscar una vía de salida al conflicto que Israel y EE.UU. iniciaron el pasado 28 de febrero.