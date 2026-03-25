Irán rechaza el plan de paz propuesto por Estados Unidos: “Ni ahora ni nunca”

Irán descartó de forma tajante el plan de alto el fuego impulsado por Estados Unidos para frenar la escalada en Oriente Medio y negó que existan negociaciones en curso, en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre un eventual acuerdo entre ambas partes.

Según reportaron medios internacionales como The New York Times y The Wall Street Journal, la administración estadounidense habría presentado un plan de 15 puntos para intentar detener el conflicto, el cual fue canalizado a través de Pakistán.

De acuerdo a fuentes diplomáticas en off citadas por esos medios, la propuesta incluye “líneas generales relacionadas con el programa nuclear y el desarrollo de misiles balísticos iraníes”, además de considerar la seguridad de rutas energéticas estratégicas, “en particular el estrecho de Ormuz”.

Sin embargo, desde Teherán la respuesta fue inmediata y categórica. El portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, desestimó cualquier posibilidad de acuerdo y lanzó duras críticas contra Washington.

“No llaméis acuerdo a vuestra derrota. Ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo”, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia Fars.

“No volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores”, agregó. En esa línea, fue aún más enfático al cerrar la puerta a cualquier negociación: “ni ahora ni nunca”.

El tono se endureció también en un mensaje difundido por canales oficiales, donde el mando militar iraní aseguró que Estados Unidos “solo está negociando consigo mismo”, cuestionando directamente la estrategia de la Casa Blanca.

“El poder estratégico del que solían hablar se ha convertido en un fracaso estratégico”, sostuvo.

Las declaraciones se producen luego de que Trump afirmara que ambos países estaban cerca de “alcanzar un acuerdo” e incluso sugiriera avances en materia nuclear, porque se produjo “un cambio en el régimen”. Desde Irán, no obstante, desmintieron inmediatamente esas versiones, aegurando que esos contactos son falsos.

El rechazo ocurre en medio de semanas de enfrentamientos y tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, en un escenario que mantiene en alerta a la comunidad internacional por sus posibles efectos en la seguridad regional y los mercados energéticos.