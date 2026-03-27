México busca dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe rumbo a entregar ayuda humanitaria a Cuba

Las Secretaría de Marina (Semar) de México anunció que activó un operativo de búsqueda y rescate en el mar Caribe tras la desaparición de dos embarcaciones que se dirigían a Cuba con ayuda humanitaria. Ambas zarparon con nueve tripulantes el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres en el estado de Quintana Roo, y no han llegado a su destino.

Los veleros fueron los dos últimos que integraban la flotilla del movimiento humanitario Convoy Nuestra América que zarparon el 21 de marzo para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del bloqueo económico y petrolero impuesto por Estados Unidos. Según informó el Gobierno de México a través de un comunicado, las naves tenían previsto arribar a La Habana entre el 24 y el 25 de marzo.

Inicialmente, los nueve tripulantes -entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años- tenían prevista su salida durante la tarde del viernes, pero debido a condiciones meteorológicas tuvieron que aplazar su salida. En total, el convoy transportaba alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

Ante la falta de contacto con las tripulaciones, la Secretaría de Marina activó el Plan Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, con el objetivo de dar con el paradero de las embarcaciones y resguardar la vida de sus ocupantes.

Como parte del operativo, se desplegaron unidades marítimas y aéreas, incluyendo aeronaves tipo Persuader, que realizan patrullajes en la ruta estimada entre Isla Mujeres y la capital cubana. Las labores consideran posibles desvíos de trayectoria, así como las condiciones climáticas y corrientes marinas de la zona.

Además, se activaron alertas a distintos mandos navales en la región, entre estos a los mandos navales con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar), para ampliar las posibilidades de localización.

El operativo también contempla coordinación con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres y organismos técnicos especializados, con el fin de optimizar la planificación y toma de decisiones.

En paralelo, México mantiene comunicación con centros internacionales de rescate marítimo y autoridades de países como Estados Unidos, Cuba, Francia y Polonia, así como con representaciones diplomáticas de las nacionalidades de los tripulantes, “con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real”.

La Secretaría de Marina hizo un llamado a embarcaciones comerciales, pesqueras y recreativas que navegan en el Caribe y el Golfo de México a reportar cualquier información que permita ubicar a los veleros desaparecidos.