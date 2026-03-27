Triunfo para Milei: EE.UU. revoca fallo que obligaba a Argentina a pagar US$16.100 millones por YPF

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes la sentencia que condenaba a Argentina a indemnizar a pagar US$16.600 en indemnizaciones a accionistas minoritarios de YPF por la expropiación de la petrolera en 2012. El presidente Javier Milei celebró la decisión como “el mayor logro jurídico de la historia nacional” y arremetió duramente contra el exministro Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Fernández.

En el texto del fallo, al que tuvo acceso The Associated Press, los jueces concluyeron que las demandas por incumplimiento de contrato presentadas por los accionistas “no son admisibles con arreglo a la legislación argentina” y que las demás reclamaciones “carecen de fundamento”.

El caso se remonta a la decisión del Ejecutivo argentino de expropiar en 2012 el 51% de las acciones de YPF, que hasta entonces estaban en manos de la española Repsol. El Congreso, con mayoría oficialista, aprobó la medida mediante ley, y Repsol terminó recibiendo años después una compensación de 5.000 millones de dólares.

*GANAMOS EL JUICIO DE YPF*

La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia).

Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026

Pese a esa situación, los accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park no fueron indemnizados y en 2015 presentaron una demanda ante tribunales de Nueva York, argumentando que Argentina había violado los estatutos de la compañía al no lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones.

Posteriormente, Petersen transfirió sus derechos litigiosos al fondo especializado Burford Capital, que había financiado parte del proceso y se habría beneficiado del 38% del monto total de prosperar la condena.

La jueza Loretta Preska, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, dictó en septiembre de 2023 el fallo condenatorio que Argentina apeló de inmediato. El panorama se complicó aún más en junio de 2025, cuando Preska ordenó al Estado argentino ceder el 51% de las acciones de YPF como pago parcial, medida que fue también apelada y suspendida en agosto de ese mismo año por un tribunal superior.

La resolución de este viernes fue recibida con euforia por el presidente Javier Milei, que se encontraba en un acto oficial en Buenos Aires cuando se conoció la noticia. “Este día es muy especial para Argentina, un día de mucha alegría. Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos“, declaró el mandatario, quien calificó la resolución como “histórica e impensada” y como “el mayor logro jurídico de la historia nacional”. También agradeció la gestión del presidente de YPF, Horacio Marín, y al equipo de abogados y la Procuración del Tesoro.

“Le hemos ganado a Burford” Javier Milei celebró el triunfo judicial de Argentina en el caso YPF, agradeció “la gestión de Horacio Marín” y disparó: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil e incompetente de Kicillof”. pic.twitter.com/7D9ChO6TBc — Corta (@somoscorta) March 27, 2026

“Tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner”, afirmó el presidente en referencia al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue ministro de Economía durante la estatización, y a la expresidenta Fernández, que desde 2025 cumple prisión domiciliaria por una condena de seis años por corrupción.

YPF es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina y un pilar de su economía, con foco en el desarrollo de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo, ubicada en la Patagonia.