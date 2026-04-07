Mundo en suspenso: Irán corta diálogos con EEUU tras amenaza de Trump de destruir “su civilización”

Irán suspendió las comunicaciones directas con Estados Unidos tras las amenazas del presidente Donald Trump de destruir “toda su civilización”, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Según informó The Wall Street Journal, funcionarios de la región señalaron que la decisión fue adoptada como una señal de desafío frente a las advertencias realizadas por el mandatario estadounidense.

Pese a la ruptura de los contactos directos, las negociaciones para un eventual acuerdo de alto el fuego continúan a través de mediadores regionales, aunque la medida ha complicado los esfuerzos por alcanzar un entendimiento antes de la fecha límite fijada por Washington.

En el proceso de diálogo han participado el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el vicepresidente JD Vance, mientras que Pakistán ha desempeñado un rol central como mediador entre ambas partes.

Las tensiones aumentaron luego de que Trump advirtiera públicamente que podría destruir la infraestructura clave del país si Irán no modifica su posición.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, escribió el presidente estadounidense, agregando que esperaba que “tal vez ocurra algo revolucionario y maravilloso” que permita evitar un ataque.

Trump fijó como plazo las 20:00 horas para que Irán ponga fin a su bloqueo del estrecho de Ormuz, señalando que de no ocurrir todos los puentes del país podrían ser destruidos y las centrales eléctricas quedar fuera de servicio.

Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance afirmó durante una visita a Hungría que los objetivos militares de Estados Unidos “ya se han cumplido” y que el conflicto podría terminar pronto, aunque reconoció que aún existen aspectos pendientes relacionados con la capacidad militar iraní.

En paralelo, el ejército israelí informó que realizó ataques aéreos contra ocho puentes en territorio iraní, mientras medios estatales de ese país reportaron al menos tres muertos tras el impacto en un puente ferroviario en la ciudad de Kashan.

Imágenes difundidas por medios iraníes mostraron a civiles formando cadenas humanas alrededor de puentes y centrales eléctricas, en una acción interpretada como un desafío frente a posibles ataques contra infraestructura estratégica.

Las autoridades iraníes advirtieron que cualquier ataque contra infraestructura civil provocará represalias “contundentes y generalizadas”.

En ese contexto, algunos habitantes de Teherán manifestaron preocupación ante la posibilidad de nuevos bombardeos, mientras otros reaccionaron con incredulidad ante las amenazas.

“Creo que Trump está bajo mucha presión y que ha perdido la cabeza”, señaló una residente de la capital iraní en declaraciones a medios internacionales.

El conflicto también ha generado tensiones en otros países de la región. Arabia Saudita informó que restos de un misil interceptado cayeron cerca de instalaciones energéticas en el este del país, mientras Emiratos Árabes Unidos señaló que Irán lanzó misiles y drones hacia su territorio.

En paralelo, Irán presentó a través de Pakistán un plan de diez puntos para poner fin al conflicto, el cual fue considerado por Trump como “un paso significativo”, aunque el mandatario estadounidense afirmó que la propuesta “no era suficiente”.