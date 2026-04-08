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Artemis II inicia maniobra de retorno a la Tierra MUNDO NASA

Artemis II inicia maniobra de retorno a la Tierra

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DW
Por : DW
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La cápsula Orión encendió sus motores para la primera corrección de trayectoria. Se espera amerizaje seguro este viernes frente a las costas de California.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La misión Artemis II completó con éxito la primera maniobra de corrección de trayectoria de retorno (RTCB), clave para asegurar su reingreso a la Tierra. La cápsula Orión encendió sus motores para ajustar el ángulo de entrada atmosférica y garantizar un amerizaje seguro, previsto frente a California. La NASA confirmó que el proceso se desarrolló sin contratiempos y que restan dos ajustes adicionales. La misión, que ya abandonó la órbita lunar, aportará datos clave para futuros proyectos como una base en la Luna y la exploración tripulada a Marte.
Desarrollado por El Mostrador

La tripulación de la misión Artemis II inició con éxito este martes (07.04.2026) la maniobra de corrección de trayectoria de retorno (RTCB por sus siglas en inglés), acción clave para ajustar con precisión la trayectoria de retorno a la Tierra de la capsula Orión.

Los astronautas de Orión encendieron con éxito los motores de la cápsula a las 8:03 hora del este de EE. UU., la primera de las tres operaciones para corregir su trayectoria de regreso.

Según el control de misión, la primera corrección de trayectoria de la tripulación se ejecutó de manera exitosa.

art002e009288 (April 6, 2026) – Earthset captured through the Orion spacecraft window at 6:41 p.m. EDT, April 6, 2026, during the Artemis II crew’s flyby of the Moon. A muted blue Earth with bright white clouds sets behind the cratered lunar surface.
The dark portion of Earth is experiencing nighttime. On Earth’s day side, swirling clouds are visible over the Australia and Oceania region.
In the foreground, Ohm crater has terraced edges and a flat floor interrupted by central peaks. Central peaks form in complex craters when the lunar surface, liquefied on impact, splashes upwards during the crater’s formation.

La maniobra RTCB es un ajuste de propulsión sencillo que hace que la cápsula espacial pueda reentrar en la atmósfera terrestre con un ángulo que permita después realizar un amerizaje seguro.
Destino: California

La NASA dijo hoy también que prevé un clima favorable para que Orión americe el viernes en el océano Pacífico cerca de las costas de San Diego, en California. Está previsto que los recoja el barco de la marina estadounidense USS John Murtha.

Orión abandonó este martes, séptimo de la misión Artemis II, la esfera de influencia de la Luna y sus cuatro astronautas iniciaron su regreso a Tierra tras orbitar el satélite el lunes.

La NASA considera que la observación de la cara más oculta de la Luna y el resto de hallazgos de esta misión ayudarán a los próximos proyectos de Estados Unidos, como instalar una base lunar y la futura exploración humana de Marte.

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