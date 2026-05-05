Irán acusa a EE.UU. de matar a cinco civiles tras ataque a embarcaciones en Omán

Irán acusó a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de cinco civiles en un ataque contra dos embarcaciones en la costa de Omán, en un nuevo episodio que eleva la tensión militar en torno al estrecho de Ormuz. La denuncia surgió después de que Washington informara que había destruido lanchas rápidas iraníes en medio de sus operaciones de escolta en la zona.

Según la versión iraní, las víctimas no eran combatientes, sino civiles que se encontraban a bordo de dos cargueros alcanzados durante la ofensiva. Desde Teherán también se sostuvo que ninguna embarcación de la Guardia Revolucionaria fue impactada, contradiciendo así el relato entregado por Estados Unidos sobre el operativo.

El incidente se produce en un momento especialmente sensible, marcado por la disputa en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio energético mundial. En los últimos días, Washington ha defendido su presencia militar en la zona como parte de una misión de estabilización, mientras Irán ha insistido en que la crisis no puede resolverse por la vía militar.

La acusación iraní introduce un nuevo foco de presión sobre la ofensiva liderada por Estados Unidos en la región, al instalar una denuncia por muertes civiles en medio de operaciones que Washington presenta como parte de su respuesta al conflicto abierto con Teherán.