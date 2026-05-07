Rusia cesará ataque contra Ucrania por el Día de la Victoria: pide a Kiev que respete la tregua

Rusia declaró hoy jueves un cese del fuego en el conflicto con Ucrania durante las celebraciones del Día de la Victoria a partir de la medianoche del 8 de mayo y hasta el 10 de mayo.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó en una declaración que todas las agrupaciones militares rusas en la zona de conflicto detendrán por completo las operaciones de combate durante el período designado.

De acuerdo con la declaración, Rusia también suspenderá los ataques con misiles y de artillería, así como el uso de armas de precisión de largo alcance lanzadas desde plataformas aéreas y marítimas y de drones de combate contra posiciones militares ucranianas e infraestructura relacionada en lo más profundo del territorio ucraniano.

Rusia pidió a la parte ucraniana que también respete el cese al fuego.

Al mismo tiempo, el ministerio dijo que las fuerzas rusas responderán si los soldados ucranianos violan la tregua o intentan atacar zonas pobladas e instalaciones dentro de las regiones rusas.

También advirtió una vez más sobre un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev si Ucrania interrumpe las celebraciones por el Día de la Victoria, e instó a los civiles en Kiev y a los miembros del personal de las misiones diplomáticas extranjeras salir de la ciudad de forma oportuna.