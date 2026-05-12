Richard Haass: “El mundo atraviesa una transición cuyo destino aún no está claro”

El reconocido analista geopolítico y presidente emérito del Council on Foreign Relations, Richard Haass, participó en la XVII Conferencia Anual de Bci: “El Desorden del Nuevo Orden”, instancia en la que analizó el escenario internacional, los cambios en el rol de Estados Unidos, las tensiones geopolíticas actuales y los principales desafíos que enfrentan las empresas en un contexto global marcado por la incertidumbre.

Durante su exposición, Haass planteó que el mundo vive un periodo de transición especialmente complejo, en el que es más claro identificar lo que ya pasó, que anticipar con precisión hacia dónde se dirige el nuevo orden internacional. En ese contexto, sostuvo que uno de los principales cambios es la redefinición del rol de Estados Unidos en el sistema global.

“El mundo atraviesa un momento evidente de transición. Es más claro ver desde dónde estamos saliendo que hacia dónde estamos entrando”, afirmó Haass. En esa línea, agregó que Estados Unidos ha optado por un papel más unilateral y menos activo en la construcción del orden internacional, lo que abre un escenario de mayor incertidumbre para otros países.

Tensiones en Medio Oriente

El experto también abordó las tensiones en Medio Oriente y advirtió sobre los riesgos de una escalada en la región, particularmente por sus eventuales efectos sobre la infraestructura energética y la economía global. “Esta crisis puede convertirse muy fácilmente en una catástrofe”, señaló, al referirse a la necesidad de contener las hostilidades y avanzar hacia acuerdos.

Respecto de China, Haass planteó que es un error analizarla bajo la misma lógica que a Rusia. Según explicó, mientras Rusia ha actuado como un actor que desafía abiertamente normas internacionales, China combina elementos de cambio con una fuerte necesidad de estabilidad económica.

El impacto de las nuevas tecnologías

En su análisis, también se refirió a la proliferación de capacidades militares convencionales, al impacto de nuevas tecnologías en los conflictos, al terrorismo, al cambio climático y al aumento de la deuda pública como factores que inciden en la estabilidad global. En particular, advirtió que la inteligencia artificial avanza a una velocidad mayor que la capacidad de los gobiernos para regularla.

“La inteligencia artificial está progresando mucho más rápido de lo esperado y, ciertamente, mucho más rápido que la capacidad de los gobiernos para controlarla”, señaló Haass, junto con advertir que su desarrollo plantea oportunidades relevantes, pero también nuevos riesgos para las sociedades, las empresas y los Estados.

La conferencia contó con la participación del expresidente, Eduardo Frei Ruiz Tagle; el ministro de Defensa, Fernando Barros; el presidente de Bci, Ignacio Yarur; el gerente general del banco, Eugenio von Chrismar; el gerente de Wholesale & Investment Banking, Gerardo Spoerer; los principales ejecutivos de la institución y más de 700 clientes del banco.

“En un entorno global cada vez más complejo, contar con perspectiva y capacidad de análisis es fundamental para la toma de decisiones. Entendemos que nuestro rol no se limita a entregar soluciones financieras, sino también a acompañar a nuestros clientes con espacios que aporten contexto, visión estratégica y una mejor comprensión de las fuerzas que están transformando el mundo”, señaló Gerardo Spoerer, gerente de Wholesale & Investment Banking de Bci.