Senado de EE. UU. asegura fondos al ICE y entrega triunfo clave a Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consiguió este viernes una victoria legislativa central para su segundo mandato, luego de que el Senado aprobara un macropaquete de financiación de US$70.000 millones para las agencias antimigración, con foco en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La medida fue aprobada por 52 votos a favor y 47 en contra. Dentro de la bancada republicana, la única senadora que se manifestó en contra fue Lisa Murkowski. El texto quedó además sin un anexo que demócratas y parte de los republicanos buscaban incorporar contra el llamado “Fondo contra la Instrumentalización”, un sistema de compensaciones promovido por Trump para quienes, según él, fueron perseguidos por administraciones demócratas.

Ese fondo fue descrito por críticos de ambos partidos como una estafa. Sin embargo, el Senado terminó evitando ese punto, después de que su tramitación quedara suspendida por un tribunal y la Casa Blanca no mostrara intención de disputar esa decisión.

La iniciativa solo requiere ahora la ratificación de la Cámara de Representantes, considerada segura. Con ello, el ICE y la Patrulla Fronteriza tendrán garantizada su financiación durante los próximos tres años, incluso ante eventuales crisis que paralicen el financiamiento del gobierno federal.

El proyecto también puso fin al bloqueo impulsado por demócratas, quienes exigían cambios drásticos en las políticas de actuación de estas agencias, cuestionadas por denuncias de abusos contra los derechos humanos y por la implicación de agentes en la muerte a tiros de dos estadounidenses en Minnesota a comienzos de enero.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la iniciativa como un proyecto “podrido” y acusó que deja “dolorosamente claras” las prioridades republicanas: “Más dinero para Trump, más poder para Trump, y para las familias trabajadoras, nada”.