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Hijo de Bolsonaro es condenado a cuatro años de cárcel por “coaccionar” a autoridades judiciales MUNDO Foto: Lev Radin/Pacific Press/picture alliance

Hijo de Bolsonaro es condenado a cuatro años de cárcel por “coaccionar” a autoridades judiciales

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DW
Por : DW
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Eduardo Bolsonaro, de 41 años, fue imputado por la Fiscalía de hacer lobby por su padre en Estados Unidos.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La justicia condenó a cuatro años de cárcel al hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro por el delito de coacción, al concluir que ejerció presiones indebidas para influir en el actuar de autoridades en el marco de las investigaciones que afectan a su padre. La sentencia se produce en un contexto de creciente tensión política y judicial para el entorno del exmandatario, quien cumple arresto domiciliario en Brasilia por razones de salud, mientras su familia mantiene una activa estrategia de respaldo político tanto dentro de Brasil como en Estados Unidos.
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La corte suprema brasileña condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro por sus intentos de impulsar sanciones de Estados Unidos contra Brasil para que Washington interfiriera a favor de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en un juicio por golpismo.

El exmandatario ultraderechista fue condenado a 27 años de prisión en 2025 por pretender aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

La sentencia, que aún puede ser apelada, fija cuatro años y dos meses de prisión en régimen inicial semiabierto para Eduardo Bolsonaro, acusado de “coacción” contra la corte mediante gestiones ante el gobierno de Donald Trump para que presionara por su padre.

“No es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el exterior contra su propio país”, sostuvo el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes.

La justicia condenó al exdiputado de 41 años en medio de tensiones entre Washington y Brasilia tras un encuentro en mayo entre Trump y otro hijo del expresidente brasileño, el senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula para los comicios presidenciales de octubre.

Cuatro jueces de la corte acogieron el argumento de la fiscalía, que imputó a Eduardo Bolsonaro por “amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes” con que conseguiría “de las autoridades estadounidenses sanciones (…) si el proceso no acababa” como era deseable para su padre.

Eduardo Bolsonaro también quedará inelegible para cargos públicos por ocho años tras cumplir su pena.

Su condena “es una demostración más de que la oposición en este país está siendo cazada”, sostuvo en X el líder del bolsonarismo en Cámara de Diputados, Sóstenes Cavalcante.

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