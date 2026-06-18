Embajadora de la Unión Europea destaca a Chile como socio estratégico ante la incertidumbre global

La embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Gintersdorfer, afirmó que el vínculo entre ambas partes adquiere una relevancia especial en medio de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos y cuestionamientos al sistema multilateral.

La diplomática realizó estas declaraciones durante la conferencia “La relación entre la UE y Chile en el entorno geopolítico actual”, organizada por el Centro de Estudios de Política Internacional (CEPI) de la Universidad Central con motivo de su primer aniversario.

En su intervención, Gintersdorfer destacó la trayectoria histórica de la relación entre Chile y la Unión Europea y subrayó que el país sigue ocupando un lugar prioritario dentro de la estrategia europea para América Latina.

“En el entorno geopolítico actual, esta relación es más importante que nunca. Chile siempre ha sido para nosotros un socio privilegiado en la región”, señaló.

La embajadora recordó además algunos hitos de la relación bilateral, destacando que Chile fue “el primer país donde las Comunidades Europeas decidieron abrir una oficina para América Latina, en los años 60”, además de convertirse en el primer país sudamericano en concretar un acuerdo de asociación con la Unión Europea en 2003 y, posteriormente, el primero en alcanzar un acuerdo modernizado de tercera generación.

La conferencia se desarrolló ante autoridades universitarias, representantes diplomáticos, académicos y estudiantes, en una actividad que buscó reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el orden internacional y el papel que pueden desempeñar la cooperación y la diplomacia en un contexto de creciente incertidumbre.

El rector de la Universidad Central, Santiago González Larraín, destacó la importancia de que las universidades participen en el análisis de los asuntos internacionales.

“La Universidad tiene que participar, a través de sus académicos y colaboradores, en el estudio y la reflexión sobre la política internacional que afecta a nuestro mundo”, sostuvo.

Por su parte, el director del CEPI y exsubsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, señaló que el centro busca consolidarse como un espacio dedicado al análisis de la política internacional y la diplomacia.

“Con Europa, y particularmente con la Unión Europea, compartimos principios, valores y reglas que, en la realidad del mundo actual, tenemos el deber de fortalecer”, afirmó.

Durante la actividad, la representante europea situó la relación con Chile en un contexto internacional marcado por crisis y transformaciones globales, relevando la necesidad de fortalecer alianzas basadas en la cooperación, los valores compartidos y el respeto a las normas internacionales.

Tras la exposición, el exministro de Relaciones Exteriores y consejero del CEPI, Mariano Fernández, valoró el aporte de este tipo de instancias para la discusión pública y académica.

“La conferencia fue estupenda, con un análisis global muy interesante, pero también abrió caminos de cooperación relevantes para la universidad, especialmente en ámbitos donde las instituciones universitarias pueden cumplir un papel central”, señaló.

La actividad sirvió además para conmemorar el primer año de funcionamiento del CEPI, centro que ha orientado su trabajo al estudio de las relaciones internacionales contemporáneas desde principios como el respeto al derecho internacional, el multilateralismo, la cooperación entre Estados, los derechos humanos y la resolución pacífica de controversias.