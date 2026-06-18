Keiko Fujimori toma ventaja sobre Roberto Sánchez con más del 99% de las actas escrutadas en Perú

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una estrecha ventaja sobre Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial de Perú, cuando el escrutinio supera el 99% de las actas contabilizadas.

Según los datos oficiales entregados por el organismo electoral peruano, con el 99,383% de las actas procesadas, Fujimori obtiene el 50,107% de las preferencias, equivalentes a 9.157.631 votos.

Por su parte, el candidato de Juntos por el Perú alcanza el 49,893% de los sufragios, con un total de 9.118.516 votos.

La diferencia entre ambos postulantes llega a 39.115 votos, lo que representa apenas 0,214 puntos porcentuales, manteniendo la incertidumbre en una elección marcada por la estrechez de los resultados.

De acuerdo con el último reporte oficial, se han contabilizado 92.194 actas electorales. En tanto, 572 actas permanecen en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE), mientras que no existen actas pendientes de procesamiento.

La ajustada diferencia refleja un escenario de alta polarización electoral y mantiene la atención puesta en las últimas actas por contabilizar, que podrían ser determinantes para confirmar el resultado definitivo de los comicios.

Con más del 99% del escrutinio completado, Fujimori aparece como la candidata con mayores opciones de convertirse en la próxima presidenta de Perú, aunque el resultado final dependerá de la revisión y validación de las actas restantes por parte de las autoridades electorales.